Crónica 31-12-2024

U. Autónoma marca un hito como primera sede chilena del prestigioso evento internacional de ciberseguridad Capture The Flag de MetaRed TIC

Hace unas semanas, la Universidad Autónoma de Chile, a través de su carrera de Ingeniería Civil Informática de la Sede Temuco, se convirtió en la primera institución chilena en ser anfitriona del prestigioso evento internacional Capture The Flag (CTF) de MetaRed TIC Chile 2024 en su tercera etapa, organizada en modalidad online. Este logro marcó un hito no sólo para la Universidad, sino también para el país, posicionándolo como un actor relevante en el ámbito de la ciberseguridad a nivel iberoamericano.

El CTF es una de las competiciones más importantes del área, reuniendo a universidades, académicos y expertos de toda Iberoamérica para fortalecer conocimientos y habilidades en seguridad informática, análisis de vulnerabilidades y resolución de desafíos técnicos en tiempo real. En la tercera etapa de la edición 2024, participaron equipos de países como Argentina, México, Perú, Colombia, Cuba, España, Ecuador y Chile, representando a prestigiosas universidades.

El evento, que fue diseñado tanto para estudiantes como para profesionales, desafía a los participantes con problemas reales en áreas como criptografía, análisis forense, explotación de vulnerabilidades, ingeniería inversa y hacking ético.

"Es un tremendo logro para la carrera de ingeniería informática, haber organizado con éxito este CFT, con ello se une a la comunidad internacional de Metared que participa activamente en este evento" destacó Álvaro Fuentes, director corporativo de Tecnologías de la Universidad Autónoma de Chile.

Durante la jornada, los equipos demostraron sus habilidades técnicas y su capacidad de trabajo en equipo, enfrentando retos que emulan situaciones reales de seguridad informática. Lo anterior no sólo permitió a los participantes aplicar sus conocimientos, sino también desarrollar competencias transversales como la colaboración y la resolución de problemas complejos.

“Este evento no sólo posiciona a nuestra Universidad como un referente en la formación de profesionales en áreas tecnológicas de alto nivel, también resalta la preparación integral de nuestros estudiantes, quienes, más allá de su formación en informática, son capaces de enfrentar retos multidisciplinarios”, destacó el director de la carrera de Ingeniería Civil Informática de la sede Temuco, Gabriel Venegas.

La jornada fue calificada como un éxito rotundo, consolidando el compromiso de la Universidad Autónoma de Chile con la excelencia académica, la innovación tecnológica y el liderazgo en la formación de profesionales preparados para enfrentar los desafíos del futuro.