Crónica 03-09-2025

U. Autónoma realizará ensayo presencial y gratuito para la PAES

Este sábado 6 de septiembre, a las 08:30 horas, estudiantes de enseñanza media y egresados podrán participar del ensayo presencial para la PAES que realizará la Universidad Autónoma de Chile en sus sedes de Santiago, Talca y Temuco.

En Santiago, el ensayo se realizará tanto en el Campus Providencia (Av. Pedro de Valdivia 425) como en el Campus El Llano Subercaseaux (Ramón Subercaseaux 1404) e incluirá las pruebas de Comprensión Lectora y Comprensión Matemática 1, aplicadas bajo las mismas condiciones y tiempos oficiales establecidos por el DEMRE.

En simultáneo, esta instancia se llevará a cabo también en Talca (5 Poniente 1670) y Temuco (Av. Alemania 01090).

Un aspecto relevante de esta instancia es que, quienes rindan las pruebas, podrán acceder a los resultados ese mismo día, pudiendo ver las correcciones y sus argumentos respectivos en los casos que corresponda.

El director general de Vida Universitaria y Comunicaciones de la Universidad Autónoma, Mauricio Vial, destacó esta iniciativa como “una oportunidad para que los jóvenes midan sus conocimientos y vivan de cerca la experiencia de rendir la PAES, de manera que lleguen más confiados y mejor preparados el día de la prueba”.

Además, ese día los asistentes podrán recorrer las instalaciones de los campus y aclarar dudas sobre las carreras que ofrece la universidad, además de participar en diversas actividades y vivir una experiencia universitaria real.

