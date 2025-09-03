Hoy
miércoles 03 de septiembre del 2025
Crónica 03-09-2025
U. Autónoma realizará ensayo presencial y gratuito para la PAES
Este sábado 6 de septiembre, a las 08:30 horas, estudiantes de enseñanza media y egresados podrán participar del ensayo presencial para la PAES que realizará la Universidad Autónoma de Chile en sus sedes de Santiago, Talca y Temuco.
En Santiago, el ensayo se realizará tanto en el Campus Providencia (Av. Pedro de Valdivia 425) como en el Campus El Llano Subercaseaux (Ramón Subercaseaux 1404) e incluirá las pruebas de Comprensión Lectora y Comprensión Matemática 1, aplicadas bajo las mismas condiciones y tiempos oficiales establecidos por el DEMRE.
En simultáneo, esta instancia se llevará a cabo también en Talca (5 Poniente 1670) y Temuco (Av. Alemania 01090).
Un aspecto relevante de esta instancia es que, quienes rindan las pruebas, podrán acceder a los resultados ese mismo día, pudiendo ver las correcciones y sus argumentos respectivos en los casos que corresponda.
El director general de Vida Universitaria y Comunicaciones de la Universidad Autónoma, Mauricio Vial, destacó esta iniciativa como “una oportunidad para que los jóvenes midan sus conocimientos y vivan de cerca la experiencia de rendir la PAES, de manera que lleguen más confiados y mejor preparados el día de la prueba”.
Además, ese día los asistentes podrán recorrer las instalaciones de los campus y aclarar dudas sobre las carreras que ofrece la universidad, además de participar en diversas actividades y vivir una experiencia universitaria real.
En Santiago, el ensayo se realizará tanto en el Campus Providencia (Av. Pedro de Valdivia 425) como en el Campus El Llano Subercaseaux (Ramón Subercaseaux 1404) e incluirá las pruebas de Comprensión Lectora y Comprensión Matemática 1, aplicadas bajo las mismas condiciones y tiempos oficiales establecidos por el DEMRE.
En simultáneo, esta instancia se llevará a cabo también en Talca (5 Poniente 1670) y Temuco (Av. Alemania 01090).
Un aspecto relevante de esta instancia es que, quienes rindan las pruebas, podrán acceder a los resultados ese mismo día, pudiendo ver las correcciones y sus argumentos respectivos en los casos que corresponda.
El director general de Vida Universitaria y Comunicaciones de la Universidad Autónoma, Mauricio Vial, destacó esta iniciativa como “una oportunidad para que los jóvenes midan sus conocimientos y vivan de cerca la experiencia de rendir la PAES, de manera que lleguen más confiados y mejor preparados el día de la prueba”.
Además, ese día los asistentes podrán recorrer las instalaciones de los campus y aclarar dudas sobre las carreras que ofrece la universidad, además de participar en diversas actividades y vivir una experiencia universitaria real.
Freddy Mora | Imprimir | 91
Otras noticias
CNTC expone en Comisión de Seguridad del Senado la crítica situación…
Reforma de Pensiones: Empleadores realizan sus primeros aportes del 1%…
Expo Market Maule Linares reunió tradición, emprendimiento e identidad…
Autoridades confirman 85% de avance en la construcción del nuevo Hospital…
SENAPRED Maule afina detalles de simulacro de erupción volcánica en Radal…