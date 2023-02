Social 22-02-2023

U. Autónoma refuerza formación en temáticas de violencia de género y salud

A través de la carrera de Obstetricia y Puericultura, y en conjunto con las seremías de Salud y de la Mujer y Equidad de Género, se concretó curso de formación de monitoras y monitores para el abordaje de esta problemática.







La carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Autónoma de Chile, en conjunto con las seremías de Salud y de la Mujer y Equidad de Género, concretó un programa académico orientado a estudiantes de la especialidad con el objetivo de formarlos como monitores y monitoras en violencia de género y salud.

De esta manera, las y los estudiantes, futuros y futuras matrones y matronas, recibieron durante varias sesiones de trabajo con distintos especialistas y profesionales de instituciones públicas, conocimientos que viene a complementar su formación académica en esta temática, con una visión integral y de trabajo en equipo, y con una orientación a fortalecer la participación, asociatividad y liderazgo en el marco de la equidad de género y los derechos humanos.

El punto cúlmine de esta acción fue la ceremonia de certificación como monitores y monitoras en violencia de género y salud para este grupo de estudiantes, oportunidad en que la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales, destacó la importancia de este trabajo conjunto, sobre todo porque subrayó que “la violencia contra la mujer es un asunto social, no es un asunto solamente de las mujeres, porque desgraciadamente los efectos de la violencia en la familia tiene un efecto transgeneracional muy poderoso que significa lo que estamos viviendo hoy, violencia todos los días y ello ocurre porque no somos capaces de enfrentar el conflicto de mejor forma. Como Estado, y como Gobierno principalmente, nuestra preocupación es mejorar todos los procesos de la política pública para que no vuelvan a ocurrir hechos violentos y para que los futuros y futuras matrones y matronas puedan efectivamente apoyar la política pública en su ejecución con prevención, escucha activa y con el poder pesquisar a tiempo situaciones que después tenemos que lamentar”, dijo la autoridad.

En ese contexto, se indicó que la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Autónoma de Chile mantiene un compromiso con la formación de profesionales integrales, con sólidos conocimientos y competencias para su desempeño en el mundo laboral, atingentes a las necesidades de la sociedad, razón por la cual la directora de la unidad, Dra. Daniela Andrade, precisó que “como parte de nuestro compromiso con la matronería y la atención integral de la mujer en todo su ciclo vital, nuestra carrera, en conjunto con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, organizó este curso de formación de monitores y monitoras en violencia de género enfocado en la salud, con el objetivo de fortalecer las competencias de futuros profesionales matrones y matronas para abordar esta temática y aportar a generar conciencia erradicando la violencia y sus conductas en la sociedad. Sin duda, este curso potencia la formación académica de nuestros estudiantes”, concluyó.

Por su parte, una de las participantes de este curso, estudiante de Obstetricia y Puericultura, Valentina Figueroa, valoró el compromiso de los docentes, profesionales y sus compañeras para lograr cumplir con el objetivo del programa. “Durante este curso de violencia de género y salud logramos adquirir conocimientos que no solo nos benefician como estudiantes o profesionales, sino que también como personas y nos ayudan a frenar y cambiar



un pensamiento erróneo arraigado en nuestra sociedad. Sumado a esto, podremos entregar una mejor atención a todas nuestras usuarias”, dijo Figueroa.

Junto con recibir su certificación, las estudiantes, sus familias y los asistentes a la actividad participaron de las exposiciones de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales, quien presentó el tema “Importancia del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en la Política Pública chilena” y de la investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Verónica Gómez, quien abordó la temática “Violencia en las relaciones de pareja: Creencias distorsionadas sobre el amor en la adolescencia y juventud”.