Crónica 16-02-2023

Ubican manuscrito de guerra original de la Toma de Linares

Fue redactado por Bernardo O Higgins el 7 de abril de 1813





De acuerdo a los objetivos propuestos por el Alcalde de Linares, Mario Meza, destinado a reforzar la identidad y pertenencia de la memorable acción del entonces Teniente Coronel Bernardo O Higgins, quien, al frente de un pequeño destacamento, sorprendió a una columna de soldados realistas acampados en la plaza de la Villa de Linares, se formaron varias comisiones de trabajo para abordar diversos aspectos de esta conmemoración.

Una de ellas fue integrada por Jaime Gonzàlez Colville, Luis Valentín Ferrada, Manuel Quevedo Méndez y Jorge Cuevas Plana, quienes se abocaron a la elaboración de un libro que reúna la documentación y testimonios de este hecho de armas, el primero de la guerra de la Independencia.

Una de las acciones realizada fue intentar ubicar el texto del original del parte redactado por el prócer, lo cual fue encomendado al académico Jaime Gonzàlez Colville, quien viajó a Santiago, a sus jornadas ordinarias de investigación en ese centro cultural y bibliográfico, lo cual efectuó el 23 y 24 de enero pasado.

“Cabe precisar, manifestó Gonzàlez, que la documentación archivada en la Biblioteca y Archivo Nacional no está ordenada ni posee índices, de manera que el investigador debe revisar, minuciosamente, tomo por tomo, hoja por hoja, la documentación existente. No está correlativa, por años, ni tampoco por materias. El anónimo empastador que realizó este trabajo, lo hizo armando los libros a medida que le llegaban los papeles, sin discriminar y, desde luego, sin conocer el contenido lo que realizaba”

Así, tras dos días de búsqueda en la sección manuscritos de Barros Arana, que el destacado historiador formó al escribir su famosa Historia General de Chile, trabajo que le llevó casi veinte años entre 1882 y 1902, se ubicó El Monitor Araucano, que era el periódico de la época, que reemplazó a La Aurora de Chile y luego diversos manuscritos de O Higgins, de Dionisio Sotomayor, que fue Gobernador de Linares y murió en el asalto de los Pincheira en 1823, del General Josè Miguel Carrera y una curiosa proclama del rey de España, donde amenaza a quienes sigan a los que promueven la independencia de Chile.

“En el segundo día de búsqueda. Explica Gonzàlez Colville, alrededor de las tres de la tarde y cuando dábamos por fracasada la gestión, se encontraron los tres folios de ese mítico parte de guerra, con los borradores, tachaduras, correcciones y enmiendas que O Higgins le hizo de su puño y letra. El papel tiene huellas de humedad por los diversos lugares donde debió guardarse hasta la creación del Archivo Nacional a principios del siglo XX, por cuanto, antes permanecieron en los archivos del palacio de gobierno (hoy Museo Histórico) y luego en la Biblioteca Nacional, fundada en 1813”

El documento fue cuidadosamente digitalizado (la autoridad comunal dispuso gastos de operación para financiar este trabajó) y hoy puede ser visto por todos los linarenses. De igual forma se digitalizarán otros documentos y publicaciones de ese año de gloria de 1813, referidos a la Independencia, a ser publicados en el libro ya citado.



El Alcalde Mario Meza, impulsor de la expresión “La Patria nace en Linares”, manifestó:

“Qué emocionante leer el parte de guerra que el Padre de la Patria, novel miliciano, redacta de su puño y letra a V. E. Corrobora nuestra tesis pero sobre todo ayuda a sensibilizar aún más nuestro proyecto, que es comunal”.