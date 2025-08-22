Crónica 22-08-2025

UCM abre convocatoria 2026 para el Doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo





La Universidad Católica del Maule (UCM) abrió oficialmente el proceso de postulación al Doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo, programa único en la región del Maule y acreditado por tres años por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que respalda su calidad y solidez académica.



De carácter presencial y con dedicación completa, el programa se desarrolla en el Campus San Miguel de la UCM. Su objetivo es la formación de investigadores e investigadoras de alto nivel, capaces de abordar, con rigor filosófico e interdisciplinario, las problemáticas contemporáneas más relevantes. Su plan de estudios se articula en torno a tres líneas de investigación: Filosofía y Ciencia, Ética y Política, y Filosofía y Religión; lo que permite a los estudiantes situar sus proyectos en el cruce entre tradición intelectual y desafíos del presente.



En un contexto en el que las tensiones culturales, científicas y éticas demandan respuestas sólidas y bien fundamentadas, este doctorado ofrece un espacio para la reflexión y la producción de conocimiento original.



El programa, impartido por la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, destaca por aportar tanto al avance de la investigación académica como al fortalecimiento del pensamiento crítico en la sociedad. Quienes egresan de este programa destacan por su capacidad para integrar enfoques teóricos y prácticos, participar en redes internacionales y vincular sus hallazgos con debates globales.



“Este programa ofrece un espacio académico para pensar críticamente el presente, integrando la tradición filosófica con las inquietudes y desafíos actuales de la ciencia, la ética y la religión. Nuestro propósito es que, quienes se integren, desarrollen investigaciones con solidez teórica y relevancia social, capaces de generar un impacto real en sus áreas de estudio y más allá de ellas”, señaló el Dr. Rafael Miranda Rojas, director del doctorado.



Por su parte, decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, Pbro. Dr. Mauricio Albornoz Olivares, afirmó que “el Doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo responde a una necesidad creciente de generar conocimiento desde una perspectiva filosófica que dialogue con las ciencias y con las distintas expresiones de la experiencia humana, aportando así a la construcción de un pensamiento crítico y ético en nuestro país. La UCM, con su sello humanista-cristiano, ofrece un espacio donde la investigación se vive con compromiso y sentido”.



Con un cuerpo académico de alto nivel, proyección internacional y un enfoque interdisciplinario, el Doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo se presenta como una oportunidad única para quienes buscan un entorno formativo exigente, de calidad y con orientación al bien común.



FECHAS CLAVE

El proceso de postulación permanecerá abierto hasta el 17 de octubre de 2025. Las entrevistas a los postulantes se realizarán entre el 20 y el 30 de octubre de 2025, mientras que los resultados con la nómina de seleccionados se publicarán entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025.



El inicio de clases está programado para marzo de 2026, marcando el comienzo de un nuevo ciclo formativo que invita a investigadores e investigadoras a integrarse a una comunidad académica de excelencia y proyección internacional.

