Social 02-01-2025

UCM tituló a su primera licenciada en Ciencias Jurídicas

Se trata de Francisca Muñoz Cancino, quien aprobó su examen de grado con la máxima calificación.

La Universidad Católica del Maule (UCM) celebró un hito histórico con la graduación de su primera licenciada en Ciencias Jurídicas, quien, de forma sobresaliente, obtuvo nota 7 en cada una de las tres áreas evaluadas: Derecho Civil, Procesal y Penal.

“Estoy muy contenta, feliz, porque me sentí muy acompañada por mis compañeros. No fue la experiencia intimidante que uno asocia con un examen de grado; los profesores me hicieron sentir cómoda en todo momento”, expresó la nueva abogada, Francisca Muñoz Cancino.

A pesar de la ansiedad y el nerviosismo de las últimas semanas, la oriunda de Linares, mencionó que la buena organización fue clave. “Estudié de forma intensiva desde enero, con horarios muy estrictos, y eso me ayudó a saber cuánto podía repasar en un día”, señaló.

Por su parte, la directora de la Escuela de Derecho UCM, Natalia Márquez Venegas, subrayó que este acontecimiento marca un momento significativo para la carrera, que comenzó en 2019, “traza el camino para las futuras generaciones, Francisca representa plenamente los valores que buscamos inculcar en nuestros estudiantes y cumple a cabalidad con el perfil de egreso que deseamos. Destaco su constancia, su determinación y la templanza demostrada durante su examen”.