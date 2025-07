Política 24-07-2025

UDI cita a la CNE y al ministro Pardow por cobro a usuarios para financiar compensaciones por cortes de luz

-El diputado Gustavo Benavente anunció que convocarán a una sesión extraordinaria en la Comisión de Energía para que las autoridades expliquen por qué se está traspasando a los clientes un costo que debería ser asumido por las empresas eléctricas.



El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, informó que la Bancada de Diputados del partido acordó convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión de Energía de la Cámara Baja, con el fin de exigir explicaciones a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al ministro de Energía, Diego Pardow, respecto de un polémico cobro que se estaría realizando a los usuarios del servicio eléctrico.

La decisión se adoptó tras una publicación de prensa que reveló que, desde junio de 2024, 21 de las 26 empresas distribuidoras de electricidad están aplicando un recargo de 0,56% en las cuentas de los clientes. Este monto se destinaría a financiar futuras compensaciones a los propios usuarios en caso de interrupciones del suministro eléctrico.

“Es inaceptable que sean los propios consumidores, y no las compañías eléctricas, quienes estén financiando estas compensaciones. Estamos hablando de un abuso evidente y de una medida completamente injustificada”, reclamó el parlamentario gremialista.

El legislador por el Distrito 18 anunció que citarán tanto al secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla, como al ministro Pardow, para que expliquen detalladamente el origen, los fundamentos y la legalidad de este cobro. “Cualquiera haya sido el argumento, no hay justificación válida para que las familias chilenas -especialmente las de clase media y los sectores más vulnerables- estén pagando por una responsabilidad que recae exclusivamente en las empresas distribuidoras”, agregó.

Benavente advirtió que este nuevo cargo representa un nuevo golpe al bolsillo de los chilenos, en un contexto de sucesivos aumentos en las tarifas eléctricas que han afectado a millones de hogares desde el fin del congelamiento de precios. Por ello, adelantó que solicitará al Gobierno suspender de inmediato este cobro, mientras no existan fundamentos claros y justificados.