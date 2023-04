Política 19-04-2023

UDI pide al gobierno agilizar expulsiones de migrantes



La directiva de la UDI, liderada por la secretaria general, María José Hoffmann, y los diputados Felipe Donoso y Renzo Trisotti, hicieron un llamado al Gobierno para que deje de buscar excusas para no expulsar administrativamente a los migrantes ilegales. “El llamado es a que se sincere con el país, si van a privilegiar su ideología de puertas o fronteras abiertas o van a cumplir con la ley y expulsar administrativamente a quienes ingresan clandestinamente” subrayaron.

El diputado por el Maule Norte, Felipe Donoso, agregó que “no podemos esperar que haya un nuevo cabo Palma, que fue asesinado por personas que tenían un ingreso ilegal y que contaban con órdenes de detención, eso no puede estar pasando en Chile, y pasa por el no actuar del gobierno de turno”.

Según la Encuesta Nacional Bicentenario 2022 de la UC, la preocupación está centrada en la inmigración ilegal o desordenada. Hay una sensación de conflicto que va relacionada con la explosión de seguridad que hemos vividos estos últimos meses.