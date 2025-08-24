domingo 24 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 24-08-2025
    UDI presentó a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule
    La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó oficialmente a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule, en un acto que reunió a representantes de la directiva regional y a los aspirantes a escaños parlamentarios.
    Ivette Cheyre, en representación de la Directiva Regional de la UDI, señaló que “hoy estamos presentando a nuestros candidatos tanto a diputados como senadores. Estamos sumamente orgullosos de ellos, sabemos que harán una tremenda pega. Tenemos gente que ha trabajado en la administración pública y estamos orgullosos de llevar una lista paritaria”.
    Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma afirmó que “tenemos un tremendo equipo, muy motivado para representar a la región y sacar adelante las leyes que son relevantes para nuestro país. Chile no aguanta más años con un mal gobierno como el que hemos vivido y necesitamos no solo cambiar el Gobierno, sino también tener mayoría en el parlamento para hacer los cambios que se necesitan”.
    A senadores postulan: Patricia Labra y Juan Antonio Coloma (hijo). Mientras que por el distrito Maule Norte, los candidatos a diputados son Carolina Torres y Felipe Donoso. Finalmente, a diputados por el distrito Maule Sur, van Paula Retamal y Gustavo Benavente.
    Freddy Mora | Imprimir | 55

