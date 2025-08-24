Política 24-08-2025

UDI presentó a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule



La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó oficialmente a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule, en un acto que reunió a representantes de la directiva regional y a los aspirantes a escaños parlamentarios.

Ivette Cheyre, en representación de la Directiva Regional de la UDI, señaló que “hoy estamos presentando a nuestros candidatos tanto a diputados como senadores. Estamos sumamente orgullosos de ellos, sabemos que harán una tremenda pega. Tenemos gente que ha trabajado en la administración pública y estamos orgullosos de llevar una lista paritaria”.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma afirmó que “tenemos un tremendo equipo, muy motivado para representar a la región y sacar adelante las leyes que son relevantes para nuestro país. Chile no aguanta más años con un mal gobierno como el que hemos vivido y necesitamos no solo cambiar el Gobierno, sino también tener mayoría en el parlamento para hacer los cambios que se necesitan”.

A senadores postulan: Patricia Labra y Juan Antonio Coloma (hijo). Mientras que por el distrito Maule Norte, los candidatos a diputados son Carolina Torres y Felipe Donoso. Finalmente, a diputados por el distrito Maule Sur, van Paula Retamal y Gustavo Benavente.

