Opinión 20-10-2022

Umbrales de nuestro espacio tiempo

(Moisés Castillo, poeta linarense)



(Foto: Portal de la Piedra Santa; Alto del Rayo)

Junto al advenimiento de la Nueva Era de Acuario, en los territorios de nuestra provincia de Linares, tierra energéticamente protegida desde el cosmos, para sustentar una nueva humanidad de seres más humanos, lucidos y conscientes; han comenzado a evidenciarse un sin número de portales energéticos Inter dimensionales.

Estos umbrales de nuestro espacio tiempo, constituyen vórtices energéticos impolutos, donde la vida fluye de dimensión en dimensión. Son verdaderos templos de la naturaleza, no construidos por seres humanos como nosotros, a costa de la explotación y sacrificio de los más débiles, son verdaderos vasos comunicantes de planos existenciales paralelos.

Todos los seres vivientes somos trascendentes y trascendidos, seres del futuro, errantes en el cosmos por infinidad de millones de años. La muerte no es real, es una falacia impuesta por los que nos esclavizaron con creencias, para convertirnos en esclavos de reproducción y productivos de bienes materiales innecesarios y enajenantes que han destruido el planeta.

Lo único existente es la vida en diversos planos vibracionales.

En estos pórticos Inter dimensionales, podemos interrelacionar con entidades espirituales, vibrando en la séptima dimensión: estos seres del futuro, responden nuestras interrogantes y sanan dolencias del alma y de nuestro cuerpo físico, cuando nuestra conciencia da un pequeño salto evolutivo.

No tememos a los dioses, somos dioses regresando del abandono y el olvido. Sólo debemos respirar, amar y regresar a nuestros orígenes vibracionales, espirituales.

Un cineasta se encuentra realizando una filmación documental referente a estos portales de nuestro espacio tiempo.

Tanto las entidades espirituales que vibran en planos paralelos, como nosotros que vibramos en nuestro cuerpo físico; somos seres del futuro. Lo realmente existente es el futuro.

Debo hacer un llamado a no contaminar el perímetro de estos portales Inter dimensionales, con fetiches de ninguna especie: no son lugares de adoración, ni parrilladas; no necesitan toldos ni construcciones, ni imágenes de yeso, velas o vírgenes; el portal en sí mismo, se encuentra protegido. Estos portales son patrimonio de la humanidad, no de religiones ni de sexta alguna.

De verdad debemos actuar desde un nuevo paradigma existencial, en que lo único existente es la vida.

Más allá de la vida está la vida… la muerte es el más cruel e inmoral de los negocios.