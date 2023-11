Opinión 22-11-2023

Un Año del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos



Señor director





A un año de la puesta en marcha del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos es necesario mirar las cifras que nos ha dejado este periodo. Desde su implementación, más de 147 mil deudores han sido registrados en este sistema, cifra que revela la magnitud del problema que enfrentamos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones alimentarias.





El 84% de las pensiones reguladas judicialmente no están pagadas, y más del 90% de estas deudas impagas recae sobre los hombres. Esta estadística refleja una realidad dolorosa para las mujeres, derivada del incumplimiento de las pensiones alimenticias. La pensión de alimentos es más que un mero compromiso financiero; es una responsabilidad; su no cumplimiento constituye una forma de violencia, tanto económica como psicológica para cientos de mujeres y sus familias.





La entrada en vigencia de este registro representó un cambio significativo en la forma en que abordamos el incumplimiento de las pensiones alimenticias. Antes, la gestión de estas deudas recaía en la parte alimentante, un proceso que resultaba engorroso y revictimizante. Este primer año de vigencia, el registro ha logrado poner sobre la mesa una problemática que afecta a miles de mujeres en Chile; es un paso importante hacia la justicia y la equidad de género, pero aún hay trabajo por hacer.





La socialización de los cuidados, la eliminación de sesgos de género en los procesos judiciales y la garantía de un acceso rápido y efectivo a la justicia son parte de los desafíos que debemos abordar para construir un futuro donde la equidad y la justicia prevalezcan.





En este segundo año, instamos a seguir fortaleciendo y perfeccionando este proceso, para garantizar el bienestar de las familias y el respeto a los derechos fundamentales de todos los involucrados. La justicia no puede ser una opción, debe ser una realidad para cada persona, especialmente para las mujeres y niños y niñas que merecen vivir en un entorno seguro y protegido.