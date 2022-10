Nacional 14-10-2022

Un barrio chileno fue elegido entre los mejores del mundo

El histórico Barrio Yungay, en la comuna de Santiago, fue elegido como el noveno barrio más atractivo del mundo en 2022, en la lista anual que selecciona el portal turístico Time Out.

La revista hizo un listado de los 51 lugares más "cool" del planeta por estos días, en base a una encuesta realizada a miles de personas de distintos países. También tomaron en cuenta las experiencias de sus editores con sus lugares favoritos en diversas ciudades.

Time Out describió al Barrio Yungay como un lugar "colorido" y "al alza", resaltando la llegada del Presidente Gabriel Boric, quien reside allí desde este año.

Asimismo, remarcaron el estatus histórico de la zona y una reputación en los últimos años que ha atraído a gente "joven y cool", en medio de fachadas de barroco, Bauhaus y Art Deco.

"Yungay es el hogar de varios museos fascinantes y el exuberante espacio verde del Parque Quinta Normal, mientras crece una escena de comida, que incluye restaurantes tradicionales junto a pizzerías y cafeterías de especialidad", señalaron.

El Museo de la Memoria, restaurantes, peluquerías, música en vivo y bares también fueron destacados por la publicación.

Estos son los 10 barrios más cool del planeta, según Time Out:

1. Colonia Americana - Guadalajara, México

2. Cais do Sodré - Lisboa, Portugal

3. Wat Bo Village - Siem Reap, Camboya

4. Ridgewood - Ciudad de Nueva York, EE.UU.

5. Mile End - Montreal, Canadá

6. Barrio Logan - San Diego, EE.UU.

7. Shimokitazawa - Tokio, Japón

8. Cliftonville - Margate, Reino Unido

9. Barrio Yungay - Santiago, Chile

10. Cours Julien - Marsella, Francia