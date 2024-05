Opinión 14-05-2024

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA



Taller Literario de la

“AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”





LOS DINOSAURIOS

Antonia de María



Los dinosaurios ya no están en el baño y el baño es enorme, con enormes porcelanatos gris perla en el piso y otros más oscuros en las paredes, pareciera que uno está en el cielo porque el techo está pintado de azul claro y la humedad le ha proporcionado unas manchas blancas y grises que semejan nubes. La tina sin embargo, es pequeña, con suerte cabe un nieto pequeño acostado, el mismo nieto que jugaba con los dinosaurios mientras se bañaba con agua tibia y mucha espuma. Entre tanto juego, un día le sacó un tapón metálico lateral que servía para que el agua de la tina no se escapara si venia el rebalse. Le expliqué con mucha calma para que servía el agujero con el tapón metálico. Yo pienso que por ahí escaparon los dinosaurios, aunque tuvimos la precaución de ponerle un pato amarillo de goma con la boca roja, para tapar ese agujero. Aun así, los dinosaurios se fueron y estoy segura de que no estaban jugando a las escondidas. Porque cuando el nieto se fue a vivir con su mamá, que no es mi hija y mientras me duchaba, se cayó el pato del agujero y yo lloré hasta que se me deshizo el alma, con hipo incluido, porque lo extrañaba mucho, lo extraño todavía y no me puedo convencer de que ya no me quiera. Yo pensaba que los dinosaurios habían escapado por el agujero del pato y habían entrado a una oscuridad como la papelera de reciclaje de los computadores porque mi llanto había sido un poco escandaloso.

Pero no fue así. Justo ahora cuando estaba sola tomando té debajo del parrón, cayó del cielo el cazador con ropa de cazador pero de color blanco, con el sombrero incompleto porque se le quebró un pedacito y con la cabeza de una Barbie con cabellera rosada casi fucsia en una mano y claro, cuando los dinosaurios vieron al cazador con ese trofeo, seguro se asustaron y huyeron hacia las tinieblas por el agujero de la tina.