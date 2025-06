Opinión 24-06-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA

Taller Literario de la

“AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”



TRES INTENTOS Y UNA LIBERACIÓN

Antonia Verónica de María



Primer intento:

Tenía antojo de escribir un soneto

uno solo, como cortina de algún cisne

que de verdades rotas se me tizne,

que me sirviera como ley, como decreto.

Un soneto que baile con banderas,

que te diga que te amo como soy,

que aunque no me veas, igual estoy

y que borre poco a poco tus fronteras.

Pero me perdí en gramáticas obtusas

en los huesos de letras despeinadas,

en los valles de silabas profusas.

Y terminé, bailando emborrachada,

embriagada con técnicas intrusas

para terminar dejando todo en nada.



Segundo intento:

Hoy desperté con nubes en el pelo,

la vida me miró con cara extraña,

me ofreció té, tostadas y una araña,

y yo elegí subirme hasta el cielo.

Mi espejo me insultó sin mucho miedo,

mi alma, sin pedirlo, fue a la playa.

Buscaba, en los cajones, mi cabaña

y hallé un reloj que late contra el suelo.

No quiero más consejos ni recetas,

yo cargo en mi mochila dinosaurios,

metáforas, pecados y croquetas.

No busco ya ni auroras ni sudarios,

sólo reírme fuerte y sin chaqueta,

mientras me salvan ángeles corsarios.



Tercer intento:

Se me antojó escribir un soneto

para vestirme con vestido de etiqueta

para saltar, sin miedo, a la pileta.

Me sobran letras como a los muertos.

Se me antojó endulzar el sentimiento.

Con música de sílabas contadas

contar historias de luces, adornadas,

pero morí, cansada en el intento.

Tenía antojo de leche dulce y pan con miel,

en una mesa redonda, enmantelada,

como a los gatos, quería quitarme el cascabel,

¡Uy! ¡que desolador! mi verso no cumple requisito.

No pude escribir un soneto bonito

esta es mi última estrofa de sonetos



Liberación:

Tengo un antojito

Uno pequeño, pequeñito

Uno de letras ambiciosas

Y muchas comas perezosas.

Tengo un antojito

Uno grande, grandecito

De poemas moribundos

De tristezas y un tecito.

De tortilla y mermelada

De mixturas y de lluvias.

De elefantes y castañas.

No de fama ni fortuna

Si de tiempos y de furia.

De denuncias como arañas.