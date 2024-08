Opinión 13-08-2024

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”



COMENTARIO Y POEMA A LA OBRA “EL HIJO DEL HOMBRE” DE RENÉ MAGRITTE.

Manuel Oyarzún Pérez



Esta expresión se encuentra en el libro de Daniel VII,13, también en Ezequiel XXI, 3 y Marcos II,10 y está referido al vencedor de los poderes del reino de este mundo (las bestias apocalípticas) a quien, en cuanto que vencedor se le entrega el reino universal. Jesús es el vencedor del mundo. En el Tanaj, conjunto de libros del judaísmo que contiene datos de la historia, la religión y la cultura hebreas correspondientes a lo que conocemos como el Antiguo Testamento se lo usa como forma de título que contrapone al humano con Dios y los ángeles, incluso con naciones extranjeras. La susodicha expresión está traducida del arameo bar (e) nava, o del hebreo ben adam; pero el principal sentido es el de ser humano, cualquiera.

Pero el personaje que nos muestra René Magritte es un burócrata, presuntamente gerente de un banco, director de una corporación, posiblemente un estafador porque no muestra el rostro, no quiere ser reconocido. está parado ante un muro bajo que lo separa del mar y de un cielo borrascoso que avanza amenazante sobre él. Pareciera que el artista presenta a un “Hijo del Hombre” del industrialismo que habría de irrumpir victorioso en la historia europea de fines del siglo XIX y comienzos del XX.



EL HIJO DEL HOMBRE



Tu rostro de manzana se comerá

el Cuco que te viene persiguiendo,

y amenaza con aplastarte el cielo

y el muro no puede retener el mar

que tu indumentaria arrasará,

aunque quieras parecer un caballero.

Estático te ha dejado el gran miedo

porque tu escondite te ha delatado

dejándote descalificado,

solo, parado en el medio del silencio

donde no viven gaviotas ni perros,

y tu corazón se queja callado.

Has invertido en tu mortaja nueva

que te hace el muerto más elegante

que, sin embargo, no muestra el semblante

ni tampoco luce la billetera

porque porta pistola sobaquera

el nuevo filibustero elegante.