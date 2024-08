Opinión 27-08-2024

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”

DESPERTAR DE LOS SUEÑOS

Mariano Roca



¿Qué más puede ser el hombre sin sueños?

sino ese puente nunca transitado

o un barco que no surcará la mar.

Es un alma vacía de esperanzas,

ruiseñor que no canta en las esquinas,

tejado que no anida golondrinas

loando al naciente sol del oriente.



El hombre sin sueños, ¿qué podrá ser?

será tan solo una brizna en el viento,

cual semilla caída entre las piedras

se extinguirá su vida para siempre

en la penumbra de una muerte estéril

y nada quedará de su memoria,

lo olvidarán las copas de los pinos.



Cuando en el alma la ilusión habita

es frutoso el germen que vivifica

la fronda espiritual en el humano,

tan frágil bajo el sol como la escarcha

anclada en el corazón de la vida

volando donde nace el universo

anidarán los sueños que nos guíen.



Mucho, mucho más puede ser el hombre

cuando la chispa vuelve del letargo,

cuando el humo en la nada se deshace,

renace de la esperanza la llama

cual mítico fénix de las cenizas

y la nueva mañana son los sueños

que a los hombres alumbran el camino.