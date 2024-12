Opinión 10-12-2024

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”



¡POR QUÉ?

Loyth Verdugo A.



Nuevamente me preguntas: —¿por qué lo haces?

Todos los días me miras fijo a los ojos, pero esta pregunta sigues haciéndomela una y otra vez. Sentí un silencio incómodo, y nada hacía que cesara.

—¿Por qué sigues escribiendo? ¿Para quién estás escribiendo?

Esperé que, quitándole la mirada ya no me hablaría más. Pero ahí seguía.

—¡No lo sé!

Exclamé en un grito sin voz.

—Debes encontrar al receptor de tus preguntas si realmente quieres respuestas.

No podía, o no quería quizás, ponerle atención a lo que me decía esta vez.

—Ya van veintisiete años y los logros de tu vida solo los ven los demás. Es más que oportuno que empieces a verlos tú también.

Luego de varios minutos de un nuevo silencio, volví a escucharlo hablar.

—Yo podré estar aquí toda tu vida si es necesario.

Nuevamente, sin saber cómo, salieron esas palabras que no recuerdo haber formulado, dije:

—Solo quiero que mi memoria no me abandone, o quizás, qué no nos abandone.

—¡Ah! Entiendo, por eso registras tus pensamientos en papel.

Esta vez, el silencio ya es mucho más largo.