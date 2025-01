Opinión 15-01-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”

MEMORIAS

Loyth verdugo A.



Los recuerdos cada vez son más desconcertantes. Una sensación de tiempo sin avanzar. Teniendo claridad de que sí lo hace. Cada año esta realidad se me repite más seguido. Mis hijos e hijas se turnan en sus visitas. Mis nietos y nietas también. La verdad es que perdí la cuenta de cuantos serán ya. Los recuerdos cada vez son menos. ¡Fue muy lindo el viaje a Quintero! Cada vez más los olvidos. Visitas de distintos desconocidos son más frecuentes. Repitiéndome las preguntas porque parece que a veces contesto con distintas respuestas. Escuché que mañana toca un nuevo examen. Ayer me dijeron que todo estaba bien. No sé a qué se referirán la verdad. ¡Acabo de acordarme de lo bella que se veía mi mujer en el altar! Hace tiempo que no viene a visitarme. Hoy ha sido un día muy largo. Vino un nieto en la mañana a desayunar. Creo que se iba de viaje. No sé qué más habré hecho hoy. Ya vienen a darme once. ¡Ya es navidad! Hoy está todo adornado con colores verde y rojo. Mi hija mayor me dijo hoy que este otro año se va del país. Me trajo una colonia de regalo y huele muy bien. ¡Mi primera nieta nació entre pascua y año nuevo! Espero venga a visitarme dentro de esta semana. Las visitas de desconocidos hoy se repiten. Y ahí está mi mente limpia. Impoluta. Blanca. Son muchos más que antes los visitantes de hoy. Llegó mucha gente. No pude contarlos. Pero entre ellos estaba mi nieta mayor. Con una pequeña torta en sus manos. Mi nieta mayor se acercó a mí. La habitación se llenó con el canto fuerte de Feliz Cumpleaños. Mi nieta me entregó una torta y yo estoy más confundido que de costumbre. ¡Abuelo! Exclamó mi nieta. Recuerda que nací en el mismo día que tú. Mi cabeza estaba en blanco otra vez. Mi rostro al parecer lo dejaba entrever.