UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”

13-05-2025

Taller Literario de la "AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD"





LA ESPERA

Antonia Estrada



Todo en él es poético. Desde lo que toca, lo que ve, lo que hace, la forma pausada en la que mira, la meticulosidad con la que vierte el café cada mañana, procurando la proporción adecuada de agua, la cantidad de granos antes de moler, la música que le acompaña y por sobre todo, su sonrisa que crece con mi llegada.

Espero a unos metros de distancia, girando nerviosa el anillo de plata en mi dedo. Lo observo en silencio y, con cada paso que doy, percibo el suyo propio bosquejando la intención de una palaba.

Ocasionalmente dibujamos un intercambio con los ojos, y muy distanciado en el tiempo, existe el roce de nuestras manos.

Lo poético no sólo es él, sino el cotidiano encuentro mediado por el brebaje que, con su calor nos cala, expectantes, del siguiente paso que no sabemos dar, pero llegará inevitable, como este invierno.



EN UN SUEÑO VEO LA GRAN CASA

Gabriela Mourgues O.



Es alta e imponente, estoy afuera… Me detengo antes de entrar. pero sé que a esa casa pertenezco.

Me cuesta ver, sin embargo, claramente percibo que al centro, elevándose por sobre las paredes y abajo, alargando sus extendidas raíces, hay un gran árbol, un enorme árbol… muy alto, de tronco muy grueso, robusto y rugoso. Su estriada superficie me parece llena de escrituras enigmáticas que no entiendo. Sus rumorosas hojas y ramas entrelazadas forman el cielo irregular y cambiante de un lugar muy grande, un mundo nuevo que no conozco.

Frente a esa inmensa estructura estoy sola, absolutamente sola pero tengo la certeza que hay muchos más, porque los adivino o presiento. No los veo.

La sombra de tantas hojas es al mismo tiempo cálida y fresca. A pesar de tanto verde, todo me parece lleno de una atmósfera rosada. El tronco, las raíces, las ramas, incluso las altas paredes parecen iluminadas con esa rara luz rosa que me rodea.

¿Es el atardecer, o está amaneciendo? No sé la hora que es, no sé nada del mundo, no sé dónde estoy, sólo he llegado a este vasto territorio, a esta larga casa de barro y piedra y agua, a estos rostros desdibujados que se repiten y entremezclan, que entrelazados salen de la tierra y las raíces…

Sólo siento que me han restituido, me han trenzado nuevamente a mi familia, y que acabo de nacer…