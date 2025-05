Opinión 20-05-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”





DUALIDADES.

Loyth Verdugo A.



No somos negro, no somos blanco.

Mas la balanza siempre se carga.

Quiero tu bien, tanto como el mío.

Y sin desearlo, uno queda a espaldas.



Dualidades a hay en todos lados,

desde el amanecer de oriente

y la noche de occidente.

Como en el amor olvidado

y el nuevo abrazo apretado.



Se dice que sí:

La eternidad nos acompañará.

Se actúa con un no,

cuando el tiempo tropieza.



Caminos también divididos en dos,

cuentan sus pasos por separado;

marcando metros, cuadras y kilómetros,

redefiniendo límites, tránsitos y contextos.



Sin un adiós, la balanza pierde su equilibrio.

Sin poder escuchar su última palabra,

no existe el último recuerdo.

La historia nunca culmina.