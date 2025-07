Opinión 08-07-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”



SOÑANDO CAMINOS

Lucy Yáñez Olave



Mi silencio es canto del alma,

mientras la soledad me atrapa

como brisa pasajera…

El aire se serena

y viste de hermosura,

cuando suena la música…

El poder del arte,

puramente espiritual…

trasciende y hermosea

incluso a la materia.

Voy soñando caminos

cantando mi silencio…



EL SILENCIO

Gabriela M.O.

Hay quienes temen

asomarse a esa puerta

inquietante

de la que a veces

no tenemos la llave.



Cuando lo dejamos entrar

venciendo la desconfianza

y la incomodidad

tal vez sea ventana

que se abre

a esas incontables habitaciones

y paisajes inexplorados

con fuentes claras

o

abismales pozos oscuros

para sumergirnos desnudos.

Espejos infinitos

donde tal vez no existimos,

donde tal vez,

podamos atisbar

los huesos de la tierra,

el lenguaje de las piedras

milenarias.

Y en las estrellas

los círculos concéntricos

del laberinto primordial,

las líneas que unen

el sonido oculto de las constelaciones,

el secreto, los misterios del agua,

y la fuerza escondida

de las humildes semillas.