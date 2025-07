Opinión 22-07-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”



PREGUNTA ENCANDILADA



Mariano Roca



¿Somos o no somos amigos?

Balbuceaba el borracho,

aturdido por antiguos vahos

de su voz crepuscular.

¿Somos o no somos amigos?

Interrogaba al silencio,

como si la respuesta pudiera

salvarlo del despeñadero.

Caían sus palabras en la noche,

profundas y cansadas,

cual mohosas medallas

tragadas por un pozo abisal.

Una y otra vez insistía,

la mirada desgarrada,

desnudas las entrañas,

y las estrellas impasibles.

¿Somos o no somos amigos?

Murmuraba al árbol,

al muro, al perro adormecido,

y a las sombras recelosas.

Quizás no recordaba nada,

ni el día ni la herida,

solo la pregunta encandilada

se aferraba a su garganta.

Como un niño sin consuelo,

un hombre sin destino,

abrazado el tronco frío

buscando un poco de amistad.

¿Somos o no somos amigos?

repitió, por última vez.

Y la noche, callada,

lo acogió en su inmensidad.