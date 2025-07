Opinión 29-07-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”

ENCUENTROS



Loyth Verdugo A.



Nuestros caminos siempre se cortan,

al buscar o simplemente encontrar

nuevas motivaciones.

Aun así, me gusta cuando el recuerdo

de las primeras palabras quedan;

como si no fueran tan lejanas.

Ese gusto similar, esa llamada repetida

hasta ser escuchada, esa polera sugerente,

aquel concierto imborrable,

o aquella frase que estás recordando;

justamente ahora.



Entre el primer y el último encuentro,

que, aunque fue hace mucho menos

y la verdad, ya no recuerdo,

vivimos sin miedos al qué dirán;

gozando cada instante que, sin prejuicios,

a la vida lográbamos enfrentar.

Hoy, resignado al escribir,

pretendo expeler al olvido;

a sabiendas que es un camino

innegable, y muchas veces necesario.