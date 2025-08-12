Opinión 12-08-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”



REFLEXIÓN; LIBRE ALBEDRÍO

Mariano Roca



Confinados en la prisión de las ilusiones, vivimos rodeados de espejismos y fantasmas. Entre ellos, el primero; el más horroroso —no obstante— más caro a nuestros sueños, es creer que somos libres. En esa supuesta libertad, nos sentimos dueños y señores de nuestro destino, de nuestras decisiones y nuestras ideas, convencidos que estas son superiores a los de los demás. ¡Oh vanidad de vanidades!

Mientras tanto, día a día, tropezando con la trampa de nuestros prejuicios, pensando que somos únicos y mirando con lástima y desdén a nuestros semejantes, a quienes consideramos esclavos de sus condicionamientos, incapaces de pensar por sí mismos. Así, engullimos sin cuestionar (y mucho menos digerir) el Sapere aude, con el que nos sedujo la ilustración. De este modo, sin darnos cuenta, transitamos la vida creyendo tener facultades que en realidad no poseemos. Entonces, en este sueño, en este mundo ilusorio, sin emanciparnos de las cadenas que nos mantienen prisioneros, afirmamos que somos libres de elegir lo que somos, construyendo nuestras propias ideas mientras recorremos la breve senda que nos ha tocado, bregando por hacer florecer la rosa e ignorando que no hay nada nuevo bajo el sol .

¿Podemos acaso despertar de este sueño que con la “realidad” confundimos? Tal vez, la única manera de liberarnos sea sentir el lúgubre peso de nuestras cadenas, reconocer nuestras circunstancias y comprender que somos deudores de gigantes, como tributarios de nuestra historia futura. Tal vez, solo desde allí podremos albergar la esperanza de la liberación. Sin este reconocimiento, corremos el riesgo de sentarnos frente a nuestros sueños (en el peor de los sentidos) y en el peor de lo1793, se como artistas, reinventar la rueda en un ciclo sin fin, o en el mejor, repetir la tragedia de Marie-Jeanne Roland de la Platiere, quien antes de colocar su cabeza en el cepo en 1793, se inclinó ante la estatua de barro de la libertad situada en la Plaza de la Revolución pronunciando la famosa cita por la que es recordada: ¡Oh, Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

Embebidos en el opio de nuestra soberbia, creemos poseer la capacidad de decidir libremente entre el bien y el mal… el célebre libre albedrío, olvidando que en virtud de nuestra herencia genética y de los microorganismos que habitan nuestros intestinos somos proclives a cierto tipo de conductas y decisiones. Olvidamos también, hoy más que nunca, el efecto de la cultura… como dijo nuestro amado José Ortega y Gasset. “yo soy yo y mis circunstancias”. A lo que podemos agregar: los genes son las teclas del piano, pero el entorno, toca la canción.

¿Podemos acaso seguir creyendo en nuestro libre albedrío si desde la caída dejamos de ver la esencia? Hoy no somos más que una masa de espectadores que asisten con sus sentidos obnubilados al drama de un mundo donde nada es bueno ni malo.

Muchos son los que a las puertas de la libertad han llamado y pocos los admitidos. Así, nuestra esperanza es seguir llamando. El uso más provechoso y justo que el hombre encarnado puede hacer de su libertad es realizar su reforma interior.







