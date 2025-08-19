Opinión 19-08-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”

OTRO OCTUBRE

Antonia J. Estrada Sepúlveda



Hubo de detenerse. Cerró los ojos con el dolor de lo que leía y llevó el libro a su pecho como buscando consuelo. De fondo, incansable, el ronco motor de la micro.

Se escucha distante a una palomita ofreciendo tortillas con mariscos.

Era tan intenso el diario trayecto a Arauco. En ocasiones decidía bajar del bus solo para poder sentir el aire de alguna playa del Biobío; en otras, analizaba los pasos que estaba dando para poder ordenar su vida.

Pero hacía dos días que alguien le había prestado un libro, nuevo para ella, mas la historia era nada menos que del hombre por quien uno de sus hijos había sido llamado Miguel. Ese Miguel, el histórico, valiente, revolucionario Miguel.

Fue el año 2014 en que se hizo el acto en homenaje a Miguel en el foro de la Universidad de Concepción, recordó.

La micro partió y ella no pudo seguir leyendo. El motor sonaba agudo como el zumbido de un colmenar, y así iba su mente recordando ese octubre de 2014 en que sintió que el nuevo ser que esperaba venía a cambiar no solo su propio mundo, sino que el de todas y todos. Secretamente la llamaba Luciana, y si era niño, Bautista.

Ahora miraba a ambos lados de la carretera preguntándose cómo seguiría leyendo. Faltaba poco para bajarse, pero el relato del Bauchi jugando en la playa de Chivilingo la había emocionado y sorprendido tanto.

La micro se detenía y subían pasajeros, inconscientes de todo lo que ella iba sintiendo.

Cada vez menos para bajar, para planificar.

Todo tenía una razón de ser para ella, así como la travesía a Arauco y el hecho, místico incluso, como solía percibir las cosas a lo largo de su vida, de que el bus pasando por fuera de la playa al mismo tiempo que Carmen narrara al Bauchi jugando con Pablo.

Tiene sentido, claro que sí, cada paso que ha dado.

Ese octubre de 1974, el mismo octubre de 2014, y ahora, el tercer octubre de su vida, esta vez creyendo que se acerca al verdadero destino de su existencia, porque todo a su alrededor se lo muestra.

Su corazón se acelera.

Hoy es 5 de octubre de 2019 y va leyendo “Un día de octubre en Santiago”. Pasa por fuera de Chivilingo, tal como siempre, pero cada día con un afán distinto.

Sin embargo, la playa está distinta. Ve bailar traslúcidas siluetas a la orilla del mar. Los muchachos, las compañeras, los niños. Ahora sabe por qué el mar es más tranquilo ahí. Siempre es domingo para él, siente la vida que le goza.

Antonia se queda con la sensación de que falta otro octubre.

¿Qué vendrá? ¿En cuánto tiempo más?

Ya se ven las palmeras de la casa a orilla del camino a Carampangue.

—Permiso.

La muchacha que va a su lado se para y Antonia ya puede tocar el timbre para bajar del bus.

La velocidad disminuye y la puerta trasera se abre.

Un, dos, tres. Llegó a la vereda. Toma el libro con su mano izquierda y lo mira, tal como si se trasladara a su historia.

¡Qué libro, qué viaje, qué micro!



