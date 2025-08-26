Hoy
martes 26 de agosto del 2025
Opinión 26-08-2025
UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”
OZONO
Loyth Verdugo Alegría
Hoy es primero de enero de 2.099.
Hemos esperado esta fecha por casi cuatro años con mi señora y mis hijos, y por fin podremos mirar nuestra esfera, desde fuera del Ozono.
Los cupos a este viaje fueron difíciles de conseguir, pero acá estamos.
Mi hijita es la que se nota más ansiosa. No ha parado de hablar con sus amigas. Mi
hijo con mi mujer igual algo de nervios tienen, han verificado las carteras y documentos muchas veces.
Este será el primer viaje que hago en el que el lugar de destino es el mismo que el de partida. Solo noventa minutos orbitando, pero dos horas de preparación.
Nos piden apagar y guardar nuestros comunicadores.
Mis hijos conversando y riendo con su madre, y yo sigo escribiendo estas líneas en mi libreta. Creo que yo estoy más nervioso que ellos.
ENTRE ROSAS Y ESPIGAS
Quién soy para poder saber
el destino de las cosas,
pensando tener más rosas
pero solo espigas ser;
salud tiende envejecer,
mis fuerzas caen cual alud,
mi mente firme talud
de tropiezos logró surgir,
eso me hace elegir
seguir con firme actitud.
Loyth Verdugo Alegría
Hoy es primero de enero de 2.099.
Hemos esperado esta fecha por casi cuatro años con mi señora y mis hijos, y por fin podremos mirar nuestra esfera, desde fuera del Ozono.
Los cupos a este viaje fueron difíciles de conseguir, pero acá estamos.
Mi hijita es la que se nota más ansiosa. No ha parado de hablar con sus amigas. Mi
hijo con mi mujer igual algo de nervios tienen, han verificado las carteras y documentos muchas veces.
Este será el primer viaje que hago en el que el lugar de destino es el mismo que el de partida. Solo noventa minutos orbitando, pero dos horas de preparación.
Nos piden apagar y guardar nuestros comunicadores.
Mis hijos conversando y riendo con su madre, y yo sigo escribiendo estas líneas en mi libreta. Creo que yo estoy más nervioso que ellos.
ENTRE ROSAS Y ESPIGAS
Quién soy para poder saber
el destino de las cosas,
pensando tener más rosas
pero solo espigas ser;
salud tiende envejecer,
mis fuerzas caen cual alud,
mi mente firme talud
de tropiezos logró surgir,
eso me hace elegir
seguir con firme actitud.
Freddy Mora | Imprimir | 35
Otras noticias
No busques felicidad, busca sentido
Más allá del bisturí: La recuperación tras una abdominoplastia
Desempleo juvenil: una crisis estructural que podemos revertir
La importancia de la producción y consumo editorial responsable
Violencia en el fútbol: una herida que nos interpela como sociedad