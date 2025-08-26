Opinión 26-08-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”

OZONO

Loyth Verdugo Alegría





Hoy es primero de enero de 2.099.

Hemos esperado esta fecha por casi cuatro años con mi señora y mis hijos, y por fin podremos mirar nuestra esfera, desde fuera del Ozono.

Los cupos a este viaje fueron difíciles de conseguir, pero acá estamos.

Mi hijita es la que se nota más ansiosa. No ha parado de hablar con sus amigas. Mi

hijo con mi mujer igual algo de nervios tienen, han verificado las carteras y documentos muchas veces.

Este será el primer viaje que hago en el que el lugar de destino es el mismo que el de partida. Solo noventa minutos orbitando, pero dos horas de preparación.

Nos piden apagar y guardar nuestros comunicadores.

Mis hijos conversando y riendo con su madre, y yo sigo escribiendo estas líneas en mi libreta. Creo que yo estoy más nervioso que ellos.



ENTRE ROSAS Y ESPIGAS

Quién soy para poder saber

el destino de las cosas,

pensando tener más rosas

pero solo espigas ser;

salud tiende envejecer,

mis fuerzas caen cual alud,

mi mente firme talud

de tropiezos logró surgir,

eso me hace elegir

seguir con firme actitud.

