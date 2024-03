Opinión 05-03-2024

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”



LA HERENCIA

Mariano Roca



La fachada permanecía inalterable, tal como la recordaba a pesar de los más de cuarenta años transcurrido desde su niñez. Se encaminó hacia el pórtico e introdujo la llave en la cerradura. Al cruzar el umbral, un olor azucarado inundó su alma, evocando recuerdos de antaño. Se imaginó respirando el mismo aire que sus padres y abuelos; ese pensamiento lo estremeció como si la casa y él se llenaran de fantasmas.

A pesar de la fachada blanca y pulcra, el interior revelaba abandono y suciedad. Atravesó la sala de estar en dirección a la cocina y reparó en una puerta que no recordaba. Estaba seguro de que antes no estaba allí. Tras abrirla, vio una escalera que descendía en la semi penumbra. Después de unos instantes de indecisión, bajó lentamente, sintiendo que una fuerza irresistible lo guiaba mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad.

La escala lo condujo a una enorme estancia rodeada de cientos de puertas, muchos trastos, herramientas y libros cubiertos de polvo. Entre ellos se encontraban animales disecados y una serie de máscaras que parecían observarlo. Estas imágenes inquietantes lo impulsaban a abandonar el lugar, pero un muro manchado retuvo su atención con una inscripción apenas legible: “Desde lo más bajo ha de alcanzar su ápice lo más alto”. Intrigado por el epígrafe, siguió explorando ese “mundo” desconocido; en las manchas lentamente fueron dibujándose figuras, y lo que inicialmente creyó producto de su imaginación fue volviéndose cada vez más real y nítido, hasta que distinguió claramente una nave con sus velas desplegadas en cuya proa podía leerse: “Vivir no es necesario; navegar, sí”. Desconcertando su razón, la nave surcaba aguas turbulentas que parecían cobrar vida. La habitación se volvía infinita y se llenaba de un océano también infinito. Solo quedaba agua; agua y la barca… y en ella una horda de locos parecidos a él. Oyó sus voces que, al unísono, le gritaban: —¡arrepiéntete… arrepiéntete!... así tus ofensas serán perdonadas y podrás venir con nosotros—. Intentó huir, pero el mar se pobló de monstruos horripilantes, como los de las antiguas historias de Simbad que solía leer de niño. Subió a la barca y, a pesar del miedo y la desesperación, un cansancio profundo lo embargó, sumiéndolo en una especie de letargo que finalmente lo venció y cerró los ojos.

Tras un tiempo indeterminado, que podía haber sido un segundo o un siglo, despertó. Bajó del automóvil, buscó las llaves y se dirigió lentamente hacia la puerta de esa casa, herencia de sus ancestros y que ahora le pertenecía.