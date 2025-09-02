Hoy
martes 02 de septiembre del 2025
Opinión 02-09-2025
UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”
AUTORRETRATO
Mariano Roca
Soy de la raza humana un espécimen como cualquier otro. Tal vez un poco bajo, ni rubio ni moreno, ni pelado ni chascón, ni gordo ni delgado; soy lo que se dice, un hombre del montón. Una suerte de péndulo de carne y hueso, con apetitos y deseos, que permanente oscila entre la desesperanza y la fe, entre alegrías y tristezas, entre confianza y temor, entre esperanza y nihilismo. Así vivo, como una cuerda tendida entre la vida y la muerte, entre lo que soy y lo que puedo llegar a ser. He sido arrojado a este mundo donde camino a tientas buscando en la oscuridad alguna “verdad” que me consuele de mi cruel finitud. Y en esta errancia he aprendido a ver debilidades y grandezas, demonios propios y ajenos que danzan macabramente en el escenario de la existencia. También he aprendido a distinguir las máscaras grotescas tras las cuales escondemos las muecas, aún más grotescas, que la vida nos provoca.
Después de habitar con un pie en el siglo XX y el otro en el XXI, son pocos los placeres que me quedan; ¿la comida y el sexo?... no; solo conocimiento y compañía. Aún hoy, a pesar de los años, tengo más defectos que virtudes; las estaciones me han hecho más sensible y me duele el alma por el olvido del ser. El dolor y la conciencia de mi cuerpo no me dejan olvidarlo. Pero en cuanto a conocerme a mí mismo; no podría decir que haya germinado la semilla. Muy poco es lo que he aprendido. Solo sé que me busco sin saber dónde encontrarme y en esta búsqueda solo encuentro preguntas, cuando ya, como un viejo armatoste, me muevo lentamente en este vertiginoso mundo. Y como Sísifo, cargo mi propia condena por los pecados de mis variados prejuicios y mi demasiado sentido común. La vida material me pesa. El hambre, el frio y el calor, la sed y la costumbre son las cadenas que atan mi barca al muelle, una barca que anhela navegar por el universo.
¿Que quién soy? ¿Soy acaso un número entre millones de números? ¿Soy quizás solo un montón de huesos y carne para el que no basta el sueño de existir? ¿Soy acaso una partícula, un átomo, en el concierto universal, o un recipiente de incógnitas que se derraman sobre el mundo? No soy ni lampara, ni faro, ni hoguera, solo un viajero de la vida que no conoce su final destino.
