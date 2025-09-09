martes 09 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 09-09-2025
    UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”
    BREVE AUTORRETRATO

    Lucina Yáñez Olave

    Me considero una persona tolerante, sincera, a veces tímida pues generalmente soy pensativa, reflexiva y poco alegre. Eso sí que cuando hay que reírse, lo hago con todas mis ganas.
    Creo que la disciplina es lo que nos lleva al camino correcto y que las reglas existen por algo, me eduqué con ciertos traumas, que fui superando a medida que me sentía realizada en mi profesión docente.
    No soy perfecta, pero me considero aceptable, me gusta acicalarme por respeto a mí misma y hacia los demás, siempre me exijo a mí misma para ser mejor, sin dejar de lado el disfrutar la armonía junto a los que me rodean, mi placer es observar mi jardín con variedad de arbustos, flores y árboles, que son un éxtasis para mí.
    Las penas y sufrimientos que me ha dado la vida creo que no las he superado pues aún golpean mi alma, volviendo al pasado. Los padecimientos de mi hermana mayor, la dolorosa enfermedad de mi padre, la desaparición de mi hermano menor, fueron acontecimientos que gatillaron toda mi vida… y permanecen conmigo.
    Hoy siento que los años van aumentando rápidamente y yo sigo tratando de retenerlos entre actividades culturales y el amor a mis nietos.




    Freddy Mora

