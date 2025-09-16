Opinión 16-09-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA
Taller Literario de la "AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD"



Conversando con Miguel ángel

Antonia Verónica de María.



Me despierto, como siempre, con ese dolor en el pecho que me acobarda, que me recuerda mi finitud y lo que queda. Mil años son como un día. El tiempo parece desvanecerse, el espacio asume cualidades plasmáticas, todo se ve curvo, intoxicado y sin embargo brillante. Los mármoles y los versos invitan a bailar a las esculturas y las prosas, una locura, ¿cierto? Las cítaras acompañan a los salmos eternos y hay llantos como lluvias y confianzas como pan, como masas aleudadas. Imagino su mano extendida, sobre él, sobre mí, sobre piedras y techos y letras y acuarelas, empujando la esencia invisible que nos habita a ambos. Te veo a ti, con la fuerza de un cincel que desvela formas eternas en la roca callada; me veo a mí, con la fragilidad de las palabras que buscan huir del silencio para ser puente, para ser luz.

El día aun no empieza. Parece que tengo hambre. Es el momento más oscuro de la noche, justo cuando va a amanecer. Entonces decido ir a la cocina, el hambre hace gritar a mi estómago. ¡Qué raro! todo el espacio plasmático se mueve, el aire no me alcanza, casi no puedo respirar. Definitivamente debo dejar de fumar, pienso. Creo que me voy a desmayar, puedo ver mi corazón saltando debajo de mi pijama. Debí haberme abrigado antes de levantarme. Huele a tierra mojada, a pintura fresca pero no sintética, a piedras ¿conocen el perfume de las piedras? Huele a indigentes también, perdón por no usar el eufemismo. Todo me descoloca. Se escuchan muchos pasos ágiles y presurosos sobre la tierra o sobre las piedras, voces confusas, sin palabras. Estoy mareada, necesito aire. Hay algo aterrador y fascinante aquí. La luz aparece de repente y tú me haces sentarme al lado de una escalera, un niño corre hacia mí y me abraza y tú me ordenas que no me mueva. Entonces con un cincel golpeas una piedra. Me siento diminuta, invisible, imperceptible, pero no me muevo. ¿Podré escribir aquí? Mi escritura, libre, tosca, errante, ¿cómo va a sobrevivir ahora? Parece tan frágil, tan patética, no tiene espacio entre los cánones rígidos y las reglas estrictas del renacimiento. Creo que me voy a desmayar.

Ahora el sol brilla. El aire cambia. Escucho ruidos de bocinas, el aire huele a combustible. La gente se atropella, no es fácil cruzar las calles, hay que esperar las indicaciones de un semáforo. Despiertas, como yo y el mundo que te rodea es extraño, como un sueño, todo de cristal y luces que no entiendes. Ya no hay el tacto frío y áspero del mármol, ni el silencio sagrado de tus talleres donde la piedra callaba para dejar hablar a la forma escondida. Aquí, todo vibra y parpadea, es fugaz, rápido, impredecible, como la muerte, te asusta, te asustas. Te sientes pequeño, casi perdido, invisible, imperceptible, no distingues entre hombres y mujeres, todo es rápido, cambiante. Extrañas, sobre todo, el aroma de la cal y el polvo, la lucha con la materia que se resistía y al mismo tiempo se entregaba. Tienes un nudo en el estómago. ¿Cómo entender a un mundo en el que la belleza parece prostituirse entre pantallas y podcasts y se avalúa en likes y cliqueos? ¿Dónde quedó el tiempo para esperar, para escuchar el susurro de Dios en el bloque de piedra? ¿Dónde la paciencia que cincelaba tu alma? ¿traes tus pinceles? Yo no llevé mis teclas a tus tierras. La historia pesa sobre todos nosotros y todos tendremos que dar explicaciones algún día.

Me duele el estómago. No puedo esculpir, pero puedo tejer. Después de todo ¿qué es el arte? y ¿qué no es arte?

“Las formas están en las piedras, solo tengo que descubrirlas” me dices. “Tengo hambre” te respondo. “Las imágenes están en las danzas de las letras, solo tengo que mirarlas” pienso. “No somos creadores” sigues diciéndome “Somos descubridores” Yo descubrí que encontrabas formas, también, en las palabras, descubrí que escribías sonetos.

Entonces lo recuerdo, la gloria no es nuestra, sino de aquel que inspira y guía. Obedecemos a algo superior a nosotros, algo sagrado, algo a lo que no le importa ni las épocas, ni las herramientas, porque la creación es obediencia, es un acto de humildad, es entrega sin garantías, es una tristeza tenue que nos impide ver la perfección. Tú mismo me lo dices, con forma de sonetos.

En fin, despierto con hambre y con la sensación de no poder respirar. Eso debe haberme hecho soñar. Un día son como mil años.

