Opinión 23-09-2025

UN ENCUENTRO EN LA PALABRA Taller Literario de la “AGRUPACIÓN CULTURAL GERMÁN MOURGUES BERNARD”

CALIGRAFÍA DEL SILENCIO

Mariano Roca



José Manuel Garmendia despertó aquel día con un refrán español dándole vueltas en la cabeza: “Llegó carta de quien menos se pensaba”. La frase lo persiguió durante toda la mañana, como una gotera rebelde que volviese una y otra vez presagiando aciagos acontecimientos.

Por más que su pensamiento lógico se esforzaba por ahogar esa especie de sospecha irracional que había comenzado a asociar con la frase, ésta se hacía cada vez más nítida en su mente. Regresaba con porfiada insistencia y con más violencia cada vez, materializándose como una especie de ejército de larvas oscuras que reptasen hasta su cerebro perforándolo en infinitos túneles a su paso. Su desasosiego le impidió desayunar e intentó disponerse anímicamente para comenzar su jornada de trabajo como historiador y crítico de arte, con la esperanza de que la labor ahuyentara la frase que lo atormentaba.

El día anterior lo había pasado afanado en un trabajo que esperaba publicar a comienzos del año entrante en la Revista Aesthetica. Se trataba de una investigación que venía realizando desde hacía algunos meses, bajo la hipótesis de que “en la pintura barroca, la luz no solo cumple una función estética, sino que se utiliza estratégicamente para destacar la carta como vehículo de comunicación simbólica, enfatizando su importancia en la construcción del mensaje visual y emocional de la obra”. Le parecía un tema fascinante, que había surgido de la constatación de la presencia de algunos temas y articulaciones recurrentes en el arte pictórico de este periodo.

En ese momento, como una punzada, lo hirió nuevamente la frase: “Llegó carta de quien menos se pensaba”. Recordó que el día anterior se había detenido largamente en la obra de Vermeer, Mujer leyendo una carta. Algo como un arrebato lo había obligado a contemplar largamente la maestría con que Vermeer dejaba entrar la claridad por la ventana, tiñendo de dorado a la mujer ensimismada en la lectura y transformando la carta en el centro de interés de la obra. Era barroco puro, donde la luz era también lenguaje y símbolo. Sintió que había sido como una epifanía.

Pensó en cómo ciertos motivos atraviesan el arte: la intimidad, el secreto, el amor, la ausencia. La carta, como objeto, condensaba todos esos significados y, al mismo tiempo, hablaba de la fragilidad de la vida.

Pero más allá de esas reflexiones, la frase que se había convertido en una amenaza seguía cruelmente repiqueteando en su interior: “Ha llegado carta de quien menos se pensaba”. ¿Qué significaba esa frase? ¿De dónde había salido? No recordaba haberla escuchado nunca. Solo tras consultar en Internet se enteró de que era un antiguo dicho español. “¿Cuál puede ser su significado —pensó— en un tiempo en el que las cartas casi han desaparecido, sustituidas por el correo electrónico?”

Hizo un gran esfuerzo para dejar esas disquisiciones y concentrarse en su estudio. Evocó a Goya, Fragonard, Gainsborough, Corot. Todos habían abordado, en alguna obra a lo menos, la carta como tema pictórico, relacionándola con atmósferas de intimidad y de secreto. “Debo considerar —pensó— cómo el motivo de la carta se entrelaza con el uso de la luz, creando un lenguaje común en estilos diversos. ¡Ah!… y no debo olvidar incluir al maestro Pedro Lira”.

Fueron solo algunos segundos de lucidez. Sin embargo, ninguna reflexión lograba darle calma ni sustraerlo de lo que se había convertido en una obsesión. La frase volvía a martillar en su mente con dolorosa e implacable insistencia como el traqueteo incesante e hipnótico de las ruedas metálicas sobre los rieles de la vía férrea. Se levantó, enderezó el retrato de su padre que se encontraba desnivelado, y volvió a sentarse,

Así transcurrió buena parte de la mañana, sin grandes avances en su trabajo, hasta que el timbre interrumpió el silencio exterior, acallando momentáneamente su barullo interior. Contra su costumbre de no atender visitas inesperadas, abrió la puerta. Allí estaba un hombre extraño, como salido de Il Postino de Michael Radford. Llevaba un bolso de cuero antiguo, casi de museo, del que sacó una carta y, sin pronunciar palabra, le entregó el sobre amarillento. En el anverso, su nombre aparecía escrito con una caligrafía impecable que, sin saber la razón, le provocó una punzada de nostalgia. Mientras buscaba el remitente, sin resultados, recordó a Neruda.

Ese sobre inesperado vino a sumarse a la atmosfera angustiante que había venido generando el refrán repetido hasta el infinito. Dejó la carta sobre el escritorio, prometiéndose abrirla al mediodía. Pero el sobre era un imán que atraía su mirada, impidiéndole concentrarse.

Finalmente lo abrió con lentitud. Reconoció de inmediato la firma al pie: era la de su padre, muerto hacía más de veinte años. Sintió que el aire le faltaba y que el tiempo se quebraba como un cristal.

Entonces comprendió el sentido del refrán que lo había acosado desde el amanecer: había llegado carta de quien menos se pensaba… desde el otro lado.

