Deportes 14-05-2024

Un gol marcó la diferencia: Deportes Linares continúa invicto en la era “Kalule” Meléndez

- Felipe Escobar liquidó en los 29 minutos del primer tiempo

Los albirrojos siguen sumando en su feudo, tras dejar en el camino al almirante Arturo Fernández Vial. Muchos comentaban en las tribunas la nueva mentalidad y la actitud de los jugadores, sobre todo en el primer tiempo. Porque en la segunda etapa fue un pleito muy desordenado donde los del “Kalule” manejaron bien los tiempos y se quedaron con los tres puntos que eran muy necesarios, para salir de las últimas posiciones.

Tempranamente Maximiliano Cerato, a los 4 minutos, pudo inquietar al portero Nery Veloso. A los 8 minutos, el juez Diego Yáñez, sacó la primera cartulina amarilla. Luego Sebastián Zúñiga, con un disparo que pasó muy cerca en el minuto 14, hasta Yonathan Suazo, tuvo su oportunidad a los 19. En el minuto 23, la lesión de Cerato, que no pudo continuar e ingresó Droguett. Ahí vino la más clara del Vial, fue un potente tiro de Cristóbal Díaz. A los 27 la cartulina amarilla para Droguett. A los 35 fue Pino quien se se ganó la amarilla. Hubo un Linares que seguía dominando las acciones, y llegaría el premio a los 39 minutos, tras un centro de Carlos Soza, y la aparición del de siempre: Felipe Escobar, quien como el mejor karateca en el aire conectó el balón y anotó el tanto que hizo gritar a los más de 1492 corazones que llegaron para apoyar al depo.

La segunda etapa fue totalmente diferente a la primer, con un juego muy desordenado. A ratos se vio mal, pero los albirrojos resolvieron bien todas las situaciones que le presentaron los aurinegros. Un gol bastó y se sumaron los tres puntos que ahora tienen a los linarenses con 13 unidades a falta de dos partidos para el cierre de la primera rueda, y con esta racha donde el “kalule” sigue invicto y con un envión anímico para el viernes, cuando el Depo, tenga que enfrentar a San Antonio Unido en el estadio municipal de La Pintana.

Recordar que también estuvo en disputa la Copa Aniversario Ciudad de Linares , 230 años , que se quedó en casa tras la victoria de los albirrojos .

POST PARTIDO

A su estilo y con la experiencia de haber jugado en el profesionalismo el “Kalule”, analizó lo que fue el triunfo ante el Vial: “hicimos un gran primer tiempo, donde quizás pudimos haber aumentado en el marcador, pero el rival también se prepara y juega. En el segundo creo que más allá de habernos visto mal con mucho pelotazo, el equipo visitante logró inquietarnos y meternos en el arco nuestro, pero los muchachos creo que resolvieron de buena manera con actitud, disposición y orden que tuvieron en el momento del juego. En el análisis general, creo que fue un justo resultado y ahora a seguir mejorando, trabajando ciertas cosas para poder enfrentar al próximo rival que viene pasando por buenos momentos y están en la parte de arriba”.

En tanto el goleador, Felipe Escobar, dijo que “estamos muy contentos por un nuevo triunfo en casa, lo que nos motiva para lo que resta de esta primera rueda, dos fechas. Era importante sumar los tres puntos para seguir escalando, que es lo que todos queremos. Uno como delantero vive del gol y lo importante es que se viene dando, lo que en lo personal me tiene muy contento, al igual que a mis compañeros porque vamos encontrando nuestro nivel futbolístico”.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): Gustavo Merino, Yonathan Suazo, Flavio Rojas, Cristian Latorre, Axel Cortés, Diego González, Sebastián Zúñiga (José Molina), Luis Oyarzo (Fabián González), Felipe Escobar (Franz Schultz), Carlos Soza y Maximiliano Cerato (Benjamín Droguett) DT: Rodrigo Meléndez.

F. Vial (0): Nery Veloso, Bastián Pino (Alexander Concha), Nozomi Kimura, Luis Muñoz, Felipe Robles, Patricio Jerez (Nicolas Silva), Matías Ávila, Ulises Castagnoli (Jorge Orellana), Walter Estada (Job Bogmis), Ángel Gillard (Pablo Pereira) Cristóbal Diaz. DT: Osvaldo Cataldo que renunció a su cargo tras la derrota.

Juez: Diego Yáñez (5).

TABLA DE POSICIONES

Cumplidas once fechas la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Deportes Melipilla, 23 puntos; Deportes Concepción, 21; Deportes Puerto Montt, 20; San Antonio Unido, 20; General Velásquez, 18; Deportes Rengo, 18; Provincial Osorno ,18; Real San Joaquín, 15; Provincial Ovalle, 13; Deportes Linares, 13; Concón National, 11; Lautaro de Buin, 10; Fernández Vial, 7; Trasandino, 5.

PRÓXIMA FECHA

San Antonio – D Linares, viernes 19:00 horas; sábado con tres duelos, Osorno con Melipilla a las 15:00 horas; Trasandino – Puerto Montt, 17:30 horas; F. Vial con Rengo, 20:00 horas; Domingo, 12:30 Provincial Ovalle con Real San Joaquín; General Velásquez, con Deportes Concepción, a las 15:00 horas y Lautaro de Buin con Concón National a las 17:30 horas.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo