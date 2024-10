Opinión 06-10-2024

Un impulso que Linares necesita



Alejandra Astete Belmar



Es importante recordar que, a lo largo de los años, en Linares se han impulsado múltiples iniciativas bajo el "Plan Linares", con el objetivo de mejorar la economía local y ofrecer nuevas oportunidades a las familias. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, en una comuna que cuenta con mano de obra calificada, espacio disponible, cercanía a las principales ciudades del país, infraestructura adecuada y buena conectividad, los resultados no han sido suficientes para generar cambios profundos y sostenibles. La instalación de un centro de educación superior ( Campus Universitario) podría ser el impulso definitivo que Linares necesita para diversificar su economía, generar empleos estables y abrir nuevas oportunidades para sus habitantes.



La semana pasada, durante una entrevista radial con varios dirigentes comunitarios, me preguntaron sobre la importancia de mejorar el acceso a la educación superior en Linares. Al finalizar la entrevista, varios padres se me acercaron para compartir sus experiencias sobre lo difícil y costoso que resulta tener hijos estudiando en otras comunas o regiones. Aunque Linares cuenta con una sede de la Universidad de Talca, la oferta de carreras es limitada y el número de alumnos locales es reducido. Esta situación hace que sea complejo centrarse únicamente en el desarrollo de un proyecto educativo dentro de la comuna.



Durante la entrevista, mi respuesta estuvo marcada por mi propia experiencia con la universidad de mis hijos. Como madre de dos adolescentes, sé de primera mano lo complicado que es brindarles una educación superior, especialmente cuando se enfrenta sola esta responsabilidad. No solo se trata de cubrir los aranceles y créditos universitarios, sino también otros gastos significativos, como transporte, alojamiento, alimentación y materiales de estudio.

Recientemente, también tuve la oportunidad de conversar con un joven que decidió especializarse fuera de Chile. Me contó cómo un pequeño pueblo fue transformado con la llegada de una institución educativa de alto nivel académico. La llegada de estudiantes de diversas partes del mundo trajo consigo un aire universal y revitalizó la economía local. Los padres que visitaban a sus hijos impulsaron el turismo, los estudiantes se convirtieron en clientes habituales de restaurantes y cafeterías, y la demanda de vivienda y servicios profesionales creció significativamente. Además, la universidad atrajo a académicos altamente calificados que se integraron a la vida del pueblo, creando un ambiente intelectual y cultural.



Entonces, ¿qué podría significar para Linares, una ciudad que depende principalmente de la agricultura, contar con un centro de estudios de alto nivel, con una amplia oferta académica y un cuerpo docente especializado?



Impactos potenciales:

1. Oportunidades educativas locales: Nuestros jóvenes podrían acceder a una experiencia educativa universal y diversa sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

2. Desarrollo económico: La economía local se vería impulsada por la generación de empleos y el aumento de la actividad comercial alrededor de los estudiantes y sus familias.

3. Mejoras en servicios e infraestructura: Se promoverían avances en carreteras, transporte público y servicios básicos, mientras que el mercado inmobiliario también se vería favorecido.

4. Revalorización de propiedades: Con el tiempo, la llegada de estudiantes y profesores incrementaría el valor de las propiedades, dinamizando aún más el mercado inmobiliario.



No podemos olvidar que, a lo largo de la historia de nuestra comuna, grandes industrias han generado cambios positivos, trayendo crecimiento y mejorando la calidad de vida de los habitantes. Un ejemplo transformador en su momento fue la industria de la remolacha, que impulsó el desarrollo local.