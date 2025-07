Opinión 31-07-2025

Un mapa del humor chileno

Andrés Mendiburo, académico Facultad de Educación y Ciencias Sociales UNAB.



En los últimos días apareció la noticia sobre el estudio realizado por una empresa de servicios financieros digitales en el cual se posiciona a Chile como el cuarto país con más sentido del humor del planeta. Claramente, este tipo de afirmaciones es llamativo, pues nos da un puntapié para examinar cómo utilizamos el humor.

Pienso que primero hay que hacer una aclaración. Lo que el estudio midió no es “sentido del humor” sino que “estilos de humor”, utilizando el Cuestionario de Estilos del Humor de Rod Martin, el instrumento probablemente más usado en el área desde que apareció en 2003. Los estilos de humor pueden ser entendidos como la forma en que la gente usa y disfruta el humor en su vida habitual, mientras que el sentido del humor es multidimensional, considerando también otros aspectos, tales como la habilidad para generarlo o entenderlo.

El Cuestionario de Estilos del Humor mide cuatro grandes maneras en que la gente “vive” el humor: el humor afiliativo (ser “tallero simpático”), el humor agresivo (ser “tallero pesado”), el humor de autoafirmación (usar el humor de forma positiva para enfrentar lo negativo) y el humor de autodescalificación (usar el humor para burlarse de sí mismo). A este último el cuestionario lo entiende como una forma negativa de humor, como una forma de rebajarse para agradar a los demás.

Si bien estos cuatro estilos pueden dar una buena visión del humor en Chile, se puede ir más allá. Por ejemplo, el que una persona disfrute o use más el humor agresivo, ¿implica que usa más la ironía o el sarcasmo?

Ante esa pregunta, el profesor austríaco Willibald Ruch propuso los Estilos Cómicos, los cuales se basan en distinciones de la literatura para establecer en psicología formas más específicas de uso del humor. En total, son ocho los estilos cómicos, los cuales se pueden categorizar en dos grandes grupos:

• Humor "luminoso": Incluye la diversión (el humor social positivo, la talla simpática), el humor benevolente (que se usa para corregir los actos negativos de los demás, pero de manera agradable y bienintencionada), el humor sinsentido (que juega con la lógica de las cosas) y, en menor medida, el ingenio (ser capaz de establecer relaciones poco habituales para hacer comentarios rápidos y graciosos).

• Humor "oscuro": Agrupa la ironía (referirse a las cosas en un sentido opuesto a lo que realmente significan, creando un sentido de superioridad de los que logran entender sobre los que no), la sátira (ridiculizar a otros para mostrar los errores que cometen), el sarcasmo (criticar y ridiculizar a otros) y el cinismo (el humor para atacar valores o creencias morales que se consideran ridículos).

En un estudio que hicimos en Chile con una muestra heterogénea de más de 1.200 personas de distintas edades, géneros y realidades, buscamos crear un "mapa" de estos estilos cómicos en el país. A nivel general, encontramos que los chilenos reportamos usar más los estilos "luminosos", siendo el humor benevolente el más frecuente y el cinismo el menos común. Sin embargo, el estudio también reveló que nuestras características demográficas influyen directamente en el tipo de humor que preferimos. En concreto, encontramos lo siguiente:

• Respecto al sexo, vimos que los hombres tienden a utilizar más que las mujeres casi todos los estilos de humor, especialmente los "oscuros" como el sarcasmo, la sátira y el cinismo. El único estilo donde no encontramos diferencias fue en el humor benevolente.

• Respecto a la edad, vimos que a medida que los chilenos envejecen, el uso de la mayoría de los estilos de humor tiende a disminuir: la diversión, la ironía, la sátira y el sarcasmo se vuelven menos frecuentes con los años.

• Respecto a la religión, observamos que las personas sin afiliación religiosa reportan un uso significativamente mayor de la ironía, la sátira, el sarcasmo, el cinismo y el humor sinsentido en comparación con quienes sí profesan una religión.

• Respecto a la postura política, encontramos una relación directa y única: las personas que se identifican con la izquierda tienden a usar más el cinismo que las personas de centro o de derecha.

• Respecto al nivel educacional, observamos que las personas con menor nivel educativo (primaria incompleta) reportaron un menor uso de la ironía, la sátira y el sarcasmo. Por el contrario, quienes mostraron un mayor uso de estos estilos de humor "oscuro" fueron los estudiantes universitarios.

Este mapa del humor chileno ofrece un panorama rico y complejo, revelando que no existe una única forma de humor en el país, sino que nuestras preferencias cómicas están moldeadas por características diversas. Así también, esta aproximación no divide a la gente entre “graciosos” y “fomes”, sino que establece que todos y todas nos relacionamos con el humor de alguna manera.

La "talla" es un idioma nacional, pero cada uno de nosotros la “echa” de diferente manera. En un país de paisajes tan diversos, nuestra forma de reír no podía ser la excepción.