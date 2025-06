Opinión 22-06-2025

Un nuevo orden en el mundo, una necesidad imperiosa.

Luis Flores Tobella.





Mientras las mentes brillantes buscan acuerdos y logran encuentros, otros abusan del poder engañando a los pueblo con historias y leyendas por intentar convencer a la mayoría prometiéndoles todo aquello que les falta, engañando conciencias llevando a cabo con precisión sus propias y malas intenciones para sorprender a los más necesitados con futuras recompensas mientras ellos viven sin carencias y también en opulencias sin importar la vida de los demás con el fin de liderar movimientos que solo benefician a unos pocos ¿y el resto, la mayoría? Ilusionada, esperanzada para se le cumplan todas aquellas promesas, prometidas y ofrecidas. Y cuando verifican los incumplimientos, con gran angustias y desesperación buscaran a toda costa, otras formas de manifestarse, encontrar y restablecer nuevas intenciones que le permitan resolver sus carencias y deseos y aspiraciones para que sean cumplidas resueltas, aun cuando no estén alineadas a sus principios morales, religiosos o ideológicos. a menos que sea este un dogma un fanatismo que enceguece la conciencia para lograr lo deseado o esperado, con intención o sin intención, ésta superara toda lógica y racionamiento; Provocara toda distensión, división que no conduce nada y se contradice a todo creo e ideología y religión entre otras” Amar al prójimo como o a ti mismo. Esta afirmación del cristianismo y judaísmo; Se interpreta como amar a todas las personas incluyendo a aquellos que son diferentes o con quienes se tiene una relación conflictiva, en tanto el islam promueve la tolerancia la compasión; protección al vulnerable, el respeto por la vida, la dignidad humana, promueve la armonía y la paz entre las personas y las comunidades.” “¡La paradoja de la realidad actual “! distancia abismante ante nuestra realidad ¿Y debe uno sobreponerse ante esta realidad? no hay voluntad hoy día, porque el ser ha perdido toda racionalidad y espiritualidad. Se ha sentido abandonado hoy y siempre, amenazado en su propia conciencia y debe sobrevivir a toda costa y esta lo ha superado, no respetar la vida de otro ha sido esta una constante en el individuo en la historia de la humanidad y en consecuencia, este es el mal de la mente, que no es más que el genoma humano, que aflora que surge, aparece inevitablemente y debe ser este signo el que debemos ignorar evita y abandonar. Cambiar nuestra perspectiva nuestras visión y verdadera intencionalidad de intentar lograr creer en el otro, valorar al otro, porque nadie sobra y todos tiene la oportunidad de sobrevivir, compartir y generar alianzas para mejorar y no para amenazar, destruir, aniquilar ,atentar al otro, porque la conciencia verdadera debe estar en respetarse, respetar y orientar ,colaborar con los demás con mejoras y más nobles actitudes e intenciones, y que estas sean las que motiven al resto a continuar con responsabilidad y un verdadero y genuino propósito para alcanzar cualquier proyecto que beneficie a todos sin egoísmo, diferencias, exclusiones ni soberbia.

El hombre inevitablemente no ha aprendido nada de su propia historia, todo sigue igual confuso , revuelto como es su propia conciencia, muchas veces distorsionada y mal dirigida también traicionada, cuya intención es inducida al abuso al engaño por liderar, para dominar, para sentirse que puede marcar rumbos , pero que a corto o largo plazo el individuo se dará cuenta que durante el caminar, tarde o temprano, ésta será una más de esa actitud orquestada para manipular su realidad, para convencer, dirigir y manipular sus conciencias. Esta singularidad muy particular en los hombres de ideologías y de conciencia, donde su intencionalidad egoísta y llena de soberbia jamás lograra entregar los beneficios y protección que prometieron a las masas. Y si esto se repiten constantemente, las masas se revelarán se sublevarán inevitablemente ante estas injusticias e incomprensiones e incumplimientos, y buscarán por cualquier medio restablecer el orden y sean sus expectativas resueltas y otras cubiertas y también satisfechas. estas serán la respuesta que inevitablemente nos sorprenderán y veremos con valentía con nuevas decisiones que cambiarán al mundo en los próximos días, asegurando una mayor protección al mundo.

Los conflictos bélicos son actitudes reprochables y que no tienen nunca un buen destino porque afecta a la mayoría inocente.

Este es un llamado urgente. El encuentro debe ser la verdadera intención, la tónica , una necesidad imperiosa, un nuevo orden , porque en la grandeza la humildad el respeto debe ser parte integrante de los encuentros donde todos logremos valorar el verdadero sentido de unidad ,esa verdadera alegría y satisfacción de poder lograr el mejor de los acuerdos y los más grandes encuentros que permitan seguridad y confianza a la humanidad, sin permitir dañar a los que nada tienen que ver, porque destruir lo que con tanto sacrificio a costado construir no puede ser eliminado y esto, no debe ser un castigo para todos, porque no lo merecemos. Hago un llamado de atención, una súplica. No hay que perder el horizonte. el hombre si por naturaleza ha sido siempre inconsecuente, que su soberbia no nuble su conciencia. No hay peor daño el que no es corregido a tiempo y reparado en su oportunidad. Esta reflexión invita a los seres humanos a encontrarnos y llegar a grandes cambios y acuerdos, para lograr la paz y la reconciliación entre los seres en el mundo. Antes que sea demasiado tarde. Pinturas acrílicas. L.F.T.