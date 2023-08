Opinión 24-08-2023

Un nuevo temporal que nos une



María Pía Yovanovic Directora de Prefiero el Maule. Premio Camiseteados por Chile 2022, Premio Mujer Impacta 2022 en categoría desarrollo territorial.





Nuestra querida comunidad nuevamente sufre un frente de mal tiempo y algunas comunas evidentemente lo pasan peor que otras.

Lo más triste es que hace pocos días algunos volvieron abrir sus puertas con esperanza de repuntar en las ventas y se les vuelve a inundar todo. Es el caso de amigos de Licantén que les tomo mucho tiempo secar todo, limpiar e incluso comprar implementos nuevos para poder volver a funcionar.

La lluvia ha sido tremenda y no nos da tregua.

El Maule si que sabe de emergencias porque nos ha tocado vivir tanto desastre natural.

Pero hay que intentar en medio de todo esto rescatar lo positivo. Cada emergencia nos volvemos a unir como comunidad para brindar ayudas vinculando al mundo público y privado. En cada una de estas emergencias conocemos más a nuestros vecinos, conocemos realidades que impactan y que incentivan a realizar donaciones. Se une la sociedad civil para recolectar alimentos, ropa, materiales. Se unen Universidades y Colegios para hacer voluntarios y reconstruir. Se unen gremios en ayuda de algún sector o comuna en concreto como lo hizo la última emergencia la Cámara de la Construcción en Licantén por ejemplo.

Estas son las cosas que nos unen y nos hacer ser más humanos, más empáticos y preocupados por los demás.

Me tocó ver el día domingo en la 2 sur un auto pasar a alta velocidad mojando a toda la gente en varios paraderos y calle. Me dio una rabia e impotencia. ¿Como no darse cuenta que vas dejando una ola prácticamente con tu auto?. Pido a todos preocuparnos de cómo afecto a mi entorno con nuestro actuar y ponernos en el lugar del otro. Es muy sencillo pero debemos aplicarlo.

Cuando éramos chicos los temporales eran bién desastrosos también y en esos años costaba mucho más llegar con ayuda oportuna y tampoco existían las redes sociales.

Invitamos a los Maulinos a ser cariñosos y respetuosos por redes sociales. Invitamos a dar buen uso a las redes sociales y a no desinformar o ser morbosos con situaciones dolorosas.

La única manera de salir adelante es mantenernos muy unidos y cuando paren estas lluvias canalizar muy bien las ayudas.

Como aprendizaje de emergencias anteriores:

1. conversar con los afectados y ver sus necesidades para recolectar ayudas.

2. No donar ni recibir donaciones de ropa en mal estado.

3. Agua, carbón, útiles de aseo siempre necesarios

4. Coordinar con bomberos, municipios y carabineros visitas a lugares aislados

5. La ayuda suele llegar al inicio y luego la gente se olvida y cuesta mucho más conseguir cosas

Una vez que pase el temporal los Maulinos tendremos que tener aún más conciencia de preferir comprar productos y servicios de nuestra Región para activar nuestra economía local.

¡ Fuerza Maulinos!