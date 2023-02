Editorial 18-02-2023

Un panorama diferente. ¿Por qué no?



En estas vacaciones, la invitación es a disfrutar tiempo de calidad en familia, con amigos y también con nuestros seres queridos. Cada vez queda menos para el tan ansiado y a la vez odiado regreso a clases, por lo que es importante aprovechar al máximo los últimos días de descanso.

Fueron momentos de alegría, tristeza, descanso e incluso para algunos, los mejores momentos para mantener el cuidado del hogar y de sí mismos.

Algunos panoramas pueden ser tradicionales, pero infaltables en las vacaciones; visitar el cajón precordillerano de la ciudad, ir a tomar un mote con huesillo en la Alameda, visitar las localidades aledañas a Linares. Son panoramas que de una u otra forma no pueden faltar en unas vacaciones.

O quizás, no necesariamente se debe salir de la casa, más que un viaje a veces es necesario el tiempo de calidad. Sentarse a compartir con un amigo, conversar, recordar anécdotas y reír un rato; pasar tiempo con la familia, compartir un almuerzo o una once, o simplemente pasar tiempo con uno mismo.

Todas alternativas válidas a la hora de buscar desconectarse de la rutina diaria; y que , cuando lamentablemente ya estemos de regreso en ella, será tarde para tratar de rehacer esos valioso minutos para encontrarnos con nosotros mismos.