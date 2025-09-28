Opinión 28-09-2025

Un paso a la acción



Benjamín De Oto, Country Manager Cheaf Chile



Pese a los enormes avances tecnológicos e innovaciones, aún estamos lejos de garantizar un suministro de comida resiliente, sostenible y universal. El informe ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025’ reveló que 2.300 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria en 2024, y cerca de un 8% de la población mundial pasó hambre. En este escenario, la pérdida y el desperdicio de alimentos representan un triple problema -social, ambiental y económico-que ya no nos podemos permitir.



Se estima que un 14% de la producción alimentaria mundial se pierde entre la cosecha y su llegada a las tiendas, y otro 19% se desperdicia en la venta minorista, restaurantes y hogares. Según la FAO, esa comida podría alimentar a más de 1.200 millones de personas cada año. Además, este despropósito genera hasta un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, agravando la crisis climática.



La solución exige la acción conjunta de ciudadanía, empresas y Estados para generar nuevos hábitos, innovaciones y políticas públicas que nos permitan corregir este grave problema. Sabemos que las personas están interesadas y, más aún, preocupadas por este tema. Desde Cheaf encuestamos a 5.858 personas en Chile, Argentina y México y un 93% considera este un problema relevante o grave que merece más atención. Los encuestados responsabilizan principalmente a supermercados, seguidos de restaurantes y pequeños comercios como los que generan mayor desperdicio. Sin embargo, también reconocen avances: los supermercados aparecen entre los actores que más esfuerzos han hecho para reducirlo.



El sector privado tiene la responsabilidad y oportunidad de generar soluciones que beneficien a todos: a los consumidores, con productos de calidad a menor precio; a los emprendimientos, con un mejor aprovechamiento de su stock; y al medioambiente, con menores emisiones y residuos. El sector público, por su parte, debe establecer marcos normativos que orienten a empresas y ciudadanos hacia hábitos realmente sostenibles.



En el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, Naciones Unidas nos recuerda que debemos actuar “por las personas y por el planeta”. El llamado es claro: trabajar de manera colaborativa y decidida para erradicar este problema. Sabemos que es posible si cada actor asume su rol y se compromete a dar un paso adelante.



