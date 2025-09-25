Cultura 25-09-2025

Un paso decisivo para el patrimonio: Gobierno del Maule aprueba recursos para culminar restauración del edificio de la Intendencia





El gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca destacó la importancia de avanzar en este proyecto, que lleva años esperando culminar luego de la gran afectación que sufrió tras el terremoto de 2010.



Como parte de los grandes compromisos del gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca con el patrimonio regional, este martes 23 de septiembre el Consejo Regional del Maule dio un paso histórico para el beneficio de la región: aprobó nuevos recursos para la restauración y puesta en valor del edificio de la Intendencia Regional, destacando su importancia cultural e histórica para el Maule.

El proyecto permitirá concluir las obras de recuperación integral del inmueble, contemplando arquitectura, cálculo estructural, especialidades técnicas, museografía, bienes muebles, eficiencia energética y obras complementarias, con el objetivo de habilitar un espacio moderno y accesible.

La máxima autoridad regional subrayó la trascendencia de esta aprobación:“Estamos muy contentos de aprobar estos recursos que permitirán culminar la restauración de la Intendencia, un edificio patrimonial emblemático para nuestra región. Agradezco a los consejeros regionales por apoyar esta iniciativa, que no solo recupera un espacio histórico de Talca, sino que también refuerza nuestro compromiso con el patrimonio del Maule”, afirmó.

En tanto, el director regional de Arquitectura del MOP, Rodrigo Aravena, destacó el aporte de la iniciativa:“Agradecemos al gobernador por priorizar esta actualización, que nos permitirá retomar la restauración de este edificio con un presupuesto ajustado a la realidad post pandemia. Hoy estimamos que la obra presenta un avance cercano al 50%, por lo que confiamos en que la próxima licitación nos permitirá culminar este emblemático edificio patrimonial esperamos que de aquí al 2028”, señaló.

La aprobación del CORE permitirá inyectar M$6.837.922, recursos que asegurarán la culminación de un proyecto largamente esperado y que transformará a la ex Intendencia en un símbolo vivo de identidad y desarrollo cultural para toda la región del Maule.

