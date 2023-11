Opinión 15-11-2023

UN PLANETA PERDEDOR

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno



¿Es nuestro planeta Tierra,

en el concierto estelar

un perdedor de nulas esperanzas?

Que arrastra traumas

de los que pululan sobre ella;

los que subsisten, agonizan,

disfrutan y fornican sin trascendencias,

inventando sobre esta superficie

vanidades, arrogancias,

mitos y leyendas,

religiones y campañas de invasiones,

de dominios que aún ni cesan,

que solo reafirman en ser humano moderno

sus soledades de todas sus historias

aunque estaba destinado a ser gregario,

sigue siendo solo, sin amigos

sólo conocidos de anécdotas

en sus rutas sin destinos,

sin misericordias ni solidaridades.

Perdedores en nuestra

propia tierra, en nuestra propia

nave sideral, forjada partícula a partícula

en la hebra de la evolución,

buscando la diversidad de la vida,

para alcanzar inteligencias y conciencias

y rebosar de felicidad

sobre la superficie de la tierra.

¿Cuánto tiempo nos queda,

en este camino equivocado

que hemos tomado?

Sólo las bombas atómicas,

algún microscópico virus

o la destrucción de los ecosistemas

tienen la palabra, ante la ceguera

de nosotros, los seres humanos.

Es una bomba de tiempo,

mientras los descendientes de Noé

y de la Torre de Babel

construyen Arcas espaciales

con sueños que ellos se salvarán

ignorando el hambre, la sed

las enfermedades y los sufrimientos

de los sin nombres de la tierra.

“Y los mansos de corazón,

poseerán la tierra”

¡Mentira!

Los violentos, los genocidas,

los poderosos de cualquier raza

en todos los tiempos

han tenido el derecho a ejercerlo

¡Perdedores seremos todos!

Y culparemos a un diminuto virus,

a las bombas nucleares,

al cambio climático

y a un cuanto hay

o será que no fuimos capaces

de dar Amor, como el gran drama

de la existencia de nosotros

los seres humanos,

Y el amor toma su curso

hacia la extinción.

Se va como

el paso del tiempo

sin marcha atrás

en años, meses, semanas,

días, hora, minutos, segundos,

un último rayo de luz de calor

que no va a dar tiempo ni para

¿Qué fue lo que pasó?

Y ya no habrá nuevos horizontes

ni llantos de recién nacidos

en el regazo feliz de la joven madre

ni juegos con las mascotas regalonas

en esta desventura terrenal.

Los signos y señales de estos tiempos

nos indican que ya no hay vuelta atrás.

Y como en la Torre de Babel

seguiremos hablando sin entendernos

hasta la extinción final,

porque los sobrevivientes se seguirán

matando a palos y piedra por dominar

la estéril tierra que les quedará

por herencia…