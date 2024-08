Opinión 04-08-2024

Un Refugio de Fantasía y Creatividad: La Sala Infantil de la Biblioteca Pública de Linares

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo EMPROEX





Linares es una ciudad que aún mantiene características de provincia, donde lo urbano convive con lo rural en una armonía que a veces sorprende. Los poco menos de cien mil habitantes de Linares tienen varios espacios públicos de los cuales deberían sentirse orgullosos, y uno de ellos es, sin duda, la Biblioteca Pública Municipal "Manuel Francisco Mesa Seco". Es ahí, de la mano de su director Renato Urrea y el personal que allí trabaja, donde se esmeran por brindar una atención cordial y hospitalaria que motiva aún más a visitar y ser usuario de ese bello establecimiento cultural.

Pero hoy no quiero referirme a la Biblioteca de Linares como un todo, sino a una parte específica de ella que me ha llamado mucho la atención: la Sala Infantil. Este espacio, reservado para niños desde la pre escolaridad hasta los primeros años de la enseñanza básica, está pensado como un salón de iniciación a la lectura. Cuenta con un mobiliario colorido que lo asemeja a una sala de clases de kínder, donde la estantería que rodea las mini mesas y sillas contiene un set de textos de literatura infantil. Además, tiene acceso a un patio de luz donde los niños pueden salir, como si fuera un recreo.

Desde abril, la Sala Infantil tiene a una persona encargada: la joven licenciada en arte, Macarena Ibáñez. Con su formación profesional, Macarena ha querido darle una impronta artística a este espacio, desarrollando además de la lectura, varios talleres con los niños, entre ellos de pintura en acuarela y de la técnica japonesa del Kamishibai.

Para quienes hemos hecho de la lectura nuestro pasatiempo favorito, no deja de llamarnos la atención ver cómo en esta Sala Infantil los niños se entregan a las manos de Macarena Ibáñez, quien interactúa con ellos con una cuidadosa jovialidad y paciencia. Le consulté a Macarena sobre sus planes de trabajo y me contó que tiene en mente muchas actividades, incluyendo más talleres que incorporen tanto la lectura como las artes plásticas y, lo más importante, absolutamente gratuito.

También tocamos otro tema, aquel típico que guarda relación con los materiales e insumos que se utilizan para las actividades. Si bien reciben algún aporte por parte del municipio, estos se tornan insuficientes. Ahí surgió la idea, en este caso mía, de que el comercio de Linares, quizá alguna de las tradicionales librerías de la ciudad, pudiera motivarse a colaborar. Queda la inquietud planteada, y sé que los empresarios de Linares son generosos.

No puedo terminar este artículo sin hacer un llamado a la comunidad para que visiten la Biblioteca de Linares. Es un espacio público sorprendente que, estoy seguro, los encantará. La Sala Infantil, con su ambiente de fantasía y creatividad, es un verdadero refugio para los pequeños, donde la magia de la lectura y el arte se entrelazan para formar los lectores y artistas del mañana.