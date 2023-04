Deportes 22-04-2023

Un solo cambio presentará Deportes Linares en relación al último encuentro frente a Trasandino

- Partido ante General Velásquez se disputará esta tarde a las 15:00 horas

El clásico huaso se jugará esta tarde en el estadio Augusto Rodríguez, con dos cuadros que no han tenido un buen inicio de temporada. Los locales suman 7 puntos en la tabla de colocaciones. Los de San Vicente de Tagua - Tagua, han jugado tres partidos en casa con dos victorias ante San Antonio y Valdivia, con una igualdad ante Deportes Concepción.

En la fecha anterior vienen de caer ante Fernández Vial en Concepción. En esta presentación la alineación de Velásquez, fue con: Nicolas Araya, Francisco Sepúlveda, Gastón Zúñiga, Gonzalo Mosquera, Carlos Cisterna, Carlos Rodríguez, Jorge Pávez, Matías Villablanca, Ricardo Segovia, Junio López, Matías Pérez. Los dirigidos por Raúl González, intentaran quedarse con los puntos en una cancha que no está en buenas condiciones.

LOS CARA A CARA

De acuerdo a lo que señala el libro Del Lister al Depo, los albirrojos tienen una historia bastante positiva, con 12 victorias y 7 derrotas. Uno de los encuentros mas recordados fue el 14 de enero de 1990, cuando ambos elencos estaban en la última posición con 25 unidades y se enfrentaban en la penúltima fecha del torneo Fue una verdadera final, en la banca estaba don Tuca, que había asumido dos fechas antes para tratar de salvar a la institución, que se para variar también estaba con problemas económicos que influyeron en la liguilla del descenso. El duelo respondió a las expectativas, fue de mucho nerviosismo un encuentro tenso y con pocas emociones. Pero, a 17 del final, Tino Rossi, le dio el triunfo a los albirrojos, que dieron un importante pasa para la salvación, ratificada en la última fecha ante Colchagua. En aquel año General Velásquez, también se salvo al vencer a Unión La Calera en el repechaje. Es sin duda un partido con varias historias.

SE ENCOMENDARON A TODOS LOS SANTOS

En la otra vereda, esta el equipo linarense que no ha podido sumar una victoria desde la segunda fecha, en calidad de forastero no registra puntos, en tres partidos jugados ha logrado igual cantidad de derrotas.

Aunque todos hemos visto una mejoría en el campo de juego que se vio reflejada ante Trasandino, donde perfectamente pudo haber ganado, lamentablemente la inexperiencia termina pasándole la cuenta e igualando con el equipo del Cóndor.

Por esta razón, es la primera vez que el técnico Luis Pérez Franco, repite casi la totalidad de los jugadores que enfrentaron a los verdes el pasado fin de semana en el polideportivo de la calle Rengo. Con un solo movimiento en tablero, donde Cristian Latorre, es reemplazado por José Basoalto. El resto es el mismo equipo, partiendo desde los tres tubos, donde habitualmente realizaba cambios. Entonces Linares saltará esta tarde al césped del Augusto Rodríguez con: Christian Fuentes; en línea defensiva con Héctor “conejito” Muñoz, José Basualto, Alexander Pastene, Nicolas Barrios; en mediocampo, Michel Quezada, Daniel Saldaña y Luis “chiqui” Oyarzo; en tanto que para perforar las redes lo que esperamos todos, estarán Cristian Monsalve, el paragua Jonathan Valiente y Kevin Campillay. Para la emergencia, Celso Castillo, Núñez, Díaz, Martínez, Genskowski, Gallardo y Ríos.

FUERA DE LA CANCHA

Siguen las conversaciones con posibles accionistas, incluso ya se han liberado aproximadamente un 40% de los derechos de formación de algunos jugadores, lo que sin duda ha sido beneficioso para retomar las conversaciones con quienes estaban interesados en poner recursos económicos en Deportes Linares. Ese tema debería quedar finiquitado antes del 10 o 15 de mayo que es la fecha de pago de los sueldos en la institución albirroja.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo