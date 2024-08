Opinión 29-08-2024

Un sueño, una vida frustrada

Andrea Fernanda Yáñez Pinochet



El 27 de agosto de 2024, el sistema de justicia chileno se enfrenta a otro caso desgarrador: un nuevo femicidio se suma a la lista interminable de mujeres asesinadas a manos de hombres. Este trágico suceso no es sólo un número más; es una vida que se apaga, un sueño truncado y una familia destrozada. Cada día, nos despertamos con la noticia de una mujer que ha sido víctima de la violencia de género. Estas historias no son sólo estadísticas; son madres, hijas, hermanas y amigas que merecían vivir en un mundo donde se respete su vida y su dignidad. La pregunta que nos atormenta es: ¿hasta cuándo vamos a soportar tanta injusticia?

En Chile, la violencia contra las mujeres se ha convertido en una epidemia que no podemos ignorar. Las cifras son alarmantes y, detrás de cada número, hay un rostro, una historia, un futuro que se ha perdido. Es hora de que la sociedad se una en un grito de protesta, un grito que exija cambios reales y efectivos en la forma en que se aborda esta problemática. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras hermanas son asesinadas. Necesitamos exigir a las autoridades que implementen políticas más contundentes, que se garantice la protección de las mujeres y que se castigue con severidad a quienes cometen estos crímenes. La educación y la concienciación son fundamentales para erradicar la cultura de la violencia y el machismo que perpetúa estos actos atroces.

Hoy, hacemos un llamado a todos: hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Es momento de alzar la voz, de compartir estas historias, de crear conciencia y de trabajar juntos por un cambio. No podemos permitir que el silencio sea cómplice de esta realidad. Cada vida perdida es un recordatorio de que debemos actuar, de que debemos ser la voz de aquellas que ya no pueden hablar. Recordemos a las mujeres que han sido víctimas de femicidio en nuestro país. Honremos su memoria luchando por un futuro donde todas las mujeres puedan vivir libres de miedo y violencia. Juntos, podemos hacer la diferencia. ¡Basta de femicidios¡Es hora de que se escuche nuestro clamor por justicia! Por Fin…

Porque. Sí, se puede .