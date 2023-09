Nacional 13-09-2023

"Una amenaza real es que ambos deslizamientos se unan”: Análisis y sugerencias de expertos tras nuevo socavón en Viña

Más preguntas que respuestas certeras hay en este momento en torno a los edificios de Viña del Mar llamados Kandinsky, Miramar Norte y Santorini Norte, que se han visto afectados por dos socavones tras las intensas lluvias, y cuyos residentes que tenido que evacuar. Y es que si bien las autoridades han enfatizado en que lo relevante ahora es resolver la emergencia y, por ende, buscar soluciones en el corto plazo para evitar mayores daños, ya han apuntado a cuáles serían las causas.

La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, mencionó la construcción en zonas dunares, el cambio climático y las lluvias. Sin embargo, a ojos de expertos aún no es posible señalar con precisión la razón de lo que ha ocurrido en el lugar. Por el contrario, estos consideran que se deben hacer más estudios y monitoreos, pero, sobre todo, se debe tener una reacción rápida en cuanto a evitar más erosión. Continuando con lo expresado por la secretaria de Estado, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sostuvo que "es de sentido común que no se puede edificar sobre ecosistemas que se encuentran fragilizados. Esto es un campo dunar que era santuario de la naturaleza y que tenía una superficie inicial de 50 hectáreas protegidas y después las rebajaron a 19". Por tanto, añadió que "aquí a nadie se le podría ocurrir construir sobre una duna, porque es un suelo y textura que no tiene la mecánica suficiente para poder soportar edificaciones de esta naturaleza". Y, con el fin de que no se "juegue con la integridad y vida de las personas", resolvió que "si hay que demoler, hay que demoler".