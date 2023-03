Editorial 01-03-2023

Una deuda histórica, que también es una deuda moral

Hace un tiempo conocimos la noticia de que un grupo de profesores estaba siendo ingresado a un proceso para gestionar el pago de la denominada Deuda Histórica a la que aspiran hace ya décadas y que ha sido promesa de campaña en candidaturas sin que hasta el momento no se tenga certeza de cómo se va a compensar a los profesores este pago justo y tan esperado por quienes entregaron su vida la docencia en nuestro país.

¿Cuál es la razón para prometer y no cumplir?. ¿No se estudian a cabalidad las posibilidades reales de como pueden generarse los mecanismos para hacer los pagos?. ¿Malos asesores para poder saber que ofrecer y como cumplir?. ¿O simplemente una aspirina para más ante sus justas, sentidas y dolorosas demandas?.

Suena cruel escribirlo, pero créannos, duele mucho más verles, cuando casi humillados preguntan cuándo tendrán una respuesta concreta a sus preguntas. O se juntan los pocos que sobreviven en la plaza de armas, con frío y cansados a exigir algo que es justo.

Las explicaciones sobrarán como siempre, y los profesores, ya mayores y algunos más que octogenarios siguen esperando por un pago que necesitan no para darse una gran vida sino que más bien para poder comprar medicamentos o saldar deudas contraídas que esperan poder cumplir antes de abandonar este mundo.

Y han postergado lujos, viajes, incluso muchas veces necesidades tan básicas que nadie se imaginaría.

¿Llegará el día en que vean cumplida esta promesa que se repite elección tras elección?