Opinión 27-09-2025

“UNA FILOSOFÍA PARA SOBREVIVIR EN EL SIGLO XXI”, DE JESÚS G.MAESTRO?

Según expresa Jesús G. Maestro, “este no es un libro de autoayuda, sino todo lo contrario: este es un libro contra los libros de autoayuda para que puedas desengañarte por ti mismo de muchos errores comunes y hacerte, además, libremente compatible con la realidad que te espera en el siglo XXI”. Así es en efecto, critica el idealismo y la proliferación de textos de autoayuda, que en nada ayudan.



Propone vivir de cara a la realidad con la razón como herramienta fundamental. Dice: “vales lo que valen tus conocimientos. Si nada sabes, nada puedes. Si nada puedes, nada vales”. En consecuencia, el único punto débil del ser humano es la ignorancia.



En sus 20 capítulos, el texto invita a una reflexión sobre los males que aquejan hoy al siglo, entre ellos: la pobreza, el terrorismo, las guerras, las drogas, la corrupción, los totalitarismos, la demagogia, la mentira o las medias verdades, etc. Sus páginas contienen temáticas como el valor del “ahora” o el presente, valores como la discreción y la prudencia, la originalidad, la democracia, los algoritmos (riesgos y beneficios), la necesidad de saber distinguir lo real de lo aparente, la tolerancia, la solidaridad, si es que realmente existe en el hoy, los fines de la educación y otros.



Resulta interesante la comparación que establece con el mito de la Caverna de Platón, así como el homenaje literario a El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, donde se ponen de manifiesto los valores y virtudes necesarios para la vida. Asimismo, aborda el tema del feminismo, citando a Lorca y la representación de las mujeres en la literatura, así como a Cervantes y su referencia a los derechos de la mujer.



En definitiva, es una obra que invita a ser realista, a cultivar la razón, a buscar la verdad, a tener una adecuada visión respecto a lo mediático para pensar y vivir con libertad y ajeno al engaño manipulador de una cultura anti valórica que amenaza a los actuales tiempos.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE

