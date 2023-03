Opinión 29-03-2023

UNA MÁRTIR, UNA MUERTE, UN DUELO MÁS…



Y así una vez más recibimos un mártir en nuestra Institución, hoy fue una mujer Carabinera quien al asistir pronta a un procedimiento policial encontró su muerte por un cobarde delincuente que le disparó directo en su cabeza en la comuna de Quilpué, donde además era oriunda la Sargento 2da. Rita Olivares (Q.E.P.D.). Una servidora de la seguridad pública víctima de un artero homicidio en manos de un delincuente. Su partida a nosotros como Carabineros, a pesar del dolor, nos da fortaleza, coraje, y temple para seguir trabajando profesionalmente brindado la seguridad que la ciudadanía requiere día y noche, las 24 horas, los 365 días del año.

Rita partió de esta vida dejando dos hijos de 15 y 12 años de edad, a quienes les dio el ejemplo del servicio por los demás. En sus primeros años de servicio se desempeñó en la Tercera y Cuarta Comisarias de Talca, siendo esta ciudad testigo de su profesionalismo y entrega por la seguridad y el orden público.

La Sargento Olivares estuvo donde la comunidad lo requería, en el lugar donde necesitaban sentirse protegidos ante un acto de delincuencia, es por ello que al igual que muchos que han perdido la vida siendo protectores de los más débiles tenemos que honrar su memoria y estar presentes en todo momento, cuando nos necesiten una y otra vez, para ir en defensa de quienes nos necesitan.

Hoy estamos de luto porque una de las nuestras ha partido, es por ello que hacemos propio ese dolor y esta tristeza tan profunda, encomendando a Dios que le de consuelo a su familia, por esta terrible e irreparable pérdida. Este nuevo golpe a la Institución no nos detendrá. Al inicio de cada nuevo servicio no olvidaremos quienes somos y seguiremos siendo, no nos verán de brazos caídos, somos Carabineros de Chile.

Seguiremos haciendo Patria en los rincones más apartados del territorio nacional, seguiremos combatiendo los delitos para entregarle seguridad a cada persona en nuestro País.