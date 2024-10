Opinión 24-10-2024

Una Mujer para Concejal: Escuchar, Actuar y Transformar

Alejandra Astete Belmar



Estamos llegando al final de esta campaña para concejal, y quiero aprovechar este momento para agradecer a cada persona que me ha abierto las puertas de su hogar y su corazón. Ha sido una experiencia inolvidable recorrer las distintas villas y localidades de nuestra querida comuna, escuchando a los vecinos y conociendo de primera mano sus preocupaciones y sueños. Me llena el cariño que he recibido, pero también me conmueven las necesidades urgentes que aún esperan una solución de parte del municipio. A lo largo de este camino, he confirmado algo que siempre he creído: hay muchos que hablan a los votantes, pero pocos que verdaderamente escuchan a las personas.



Soy una cara nueva en la política municipal, pero no una desconocida para quienes enfrentan los desafíos cotidianos de Linares. Mi recorrido en el mundo empresarial ha sido una verdadera montaña rusa de emociones, desafíos y logros. Empecé con una pequeña fábrica de hielo, que abastecía a comercios y centros de eventos, pero el terremoto de 2010 cambió mi realidad y me obligó a reinventarme. Me fui al norte a buscar nuevas oportunidades, distribuyendo gas, y aunque estaba lejos de casa, la nostalgia siempre me trajo de vuelta. Aquí establecí un surtidor de gas para autos que mantuve durante una década. Ahora, mi pasión se centra en la restauración de muebles, un arte que me llena de satisfacción y me impulsa a seguir adelante. Siempre he sido una mujer emprendedora, y eso me ha enseñado a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer.



La resiliencia ha sido mi compañera constante. En los momentos más difíciles, he aprendido a adaptarme, a mantener una mentalidad positiva y a no rendirme. Mi mensaje para quienes están pasando por situaciones complicadas es claro: no están solos. Los desafíos son oportunidades disfrazadas, y si nos apoyamos mutuamente, podremos superar cualquier adversidad.



Miro al futuro con optimismo y con el corazón lleno de ganas de seguir sirviendo a mi comunidad. Mi deseo es que Linares sea un lugar mejor para todos, donde las voces de los vecinos sean escuchadas y atendidas. A quienes me han acompañado hasta aquí, les pido su apoyo para continuar trabajando juntos. ¡Queda mucho por hacer, y lo mejor está por venir!