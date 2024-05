Opinión 18-05-2024

Una oportunidad para la sostenibilidad

Pamela Castro, Marketing Manager de LG Electronics Chile



En medio del constante desfile de innovaciones tecnológicas, es crucial recordar que el ciclo de vida de un producto electrónico no termina cuando dejamos de usarlo. En el Día del Reciclaje, es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre la importancia de desechar adecuadamente estos productos y cómo nuestro ritmo de consumo afecta al medio ambiente.



Las empresas de tecnología desempeñan un papel fundamental en esta conversación, ya que si bien es emocionante ver el surgimiento de nuevos dispositivos y tecnologías, también es esencial considerar el impacto ambiental de estos avances. ¿Qué sucede con los dispositivos obsoletos o rotos? Simplemente dejarlos en la basura no es suficiente.



Hoy no solo debe ser una fecha marcada en el calendario, sino una oportunidad para repensar nuestros hábitos de consumo. Tanto las empresas como los individuos tienen la responsabilidad de gestionar adecuadamente los desechos electrónicos. Esto implica no solo depositarlos en puntos de recolección, sino también educarnos sobre organizaciones y programas dedicados al reciclaje tecnológico.



Las empresas de tecnología debemos liderar este cambio hacia prácticas más sostenibles. Desde el diseño de productos, se debe considerar la facilidad de desmontaje y reciclaje como un criterio fundamental. Además, colaborar con iniciativas ambientales y facilitar el acceso a puntos de reciclaje son acciones concretas que las empresas pueden tomar.



El reciclaje no es solo una tarea, es una mentalidad. Es un compromiso con las generaciones futuras y con nuestro planeta, por lo que instamos a todas las empresas a reflexionar sobre su impacto ambiental y a tomar medidas tangibles para reducirlo. Juntos, podemos hacer la diferencia.