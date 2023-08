Social 16-08-2023

Una patología que ha aumentado en consulta clínica en la región FODMAP: La dieta para el colon irritable que llegó para quedarse

El trastorno digestivo funcional del colon (más conocido como colon irritable) es una enfermedad que aqueja a un gran número de la población, estimándose que 1 de cada 4 personas sufre de este síndrome solo en Chile.

Lo pacientes con colon irritable sienten dolor y distensión abdominal con algunas comidas, por lo que tienden a restringir o eliminar de su dieta una gran cantidad de alimentos. Sin embargo, desde hace algunas décadas se ha visto una luz en el horizonte de esta patología, con la implementación de la dieta baja en “FODMAP”.

La palabra FODMAP es un acrónimo del nombre de algunos nutrientes que contienen los alimentos (ej: lactosa, sorbitol), y que son los que pueden ocasionar más síntomas. Esta dieta fue creada en los años 90 en Australia, con el objeto de tratar los trastornos digestivos funcionales, es decir aquellos que no tienen una causa aparente.

¿CÓMO SABER SI PUEDO REALIZAR LA DIETA FODMAP?

Lo primero es descartar enfermedades estructurales como la Enfermedad Celiaca, la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y otras con componentes orgánicos. “El colon irritable no tiene una causa clara, pero sí, factores gatillantes de distinta índole, como los ambientales, los emocionales y los alimentarios. Los síntomas del colon irritable son el dolor abdominal, la hinchazón, el meteorismo, y los periodos de estreñimiento o diarrea”, indicó la nutricionista de Clínica MET, Carolina Flores

Y además agrega, “en el último tiempo han aumentado las consultas por esta causa en la Región Maule. Se realizan cada vez más diagnósticos de patologías funcionales, aumentado la sospecha, la detección y el descarte de enfermedades estructurales. Antes las personas decían, estos alimentos me hacen mal, por ello dejaban de comerlos, lo asociaban al colon irritable, pero no buscaban más tratamiento, ahora esto ha ido cambiando”, precisó la profesional.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA SU APLICACIÓN

Un punto importante, antes de iniciar esta dieta, la persona debe ser evaluada por un profesional médico, que descarte otras enfermedades. De igual forma, se deben cumplir algunas recomendaciones de alimentación, como comer con más frecuencia y en cantidades más pequeñas, mantenerse bien hidratados, evitar el café y alimentos muy altos en fibra. Si la sintomatología no mejora, se escala a la dieta baja en FODMAP.

“Lo primero que se hace es disminuir los FODMAP de la dieta y luego se reintroducen grupos de alimentos de forma protocolizada. Por ejemplo, durante la primera semana vamos a reintroducir lactosa, con aumentos graduales cada día y según el nivel de tolerancia. Con esto vamos identificando el grupo de alimentos y la cantidad que gatilla la sintomatología. Una vez que pesquisamos algún grupo de alimentos que genera determinados síntomas, la segunda etapa es identificar la dosis exacta que nos permite mantenernos asintomáticos, es como una prueba de exclusión”, señaló la nutricionista.

En una tercera etapa se indican los alimentos que la persona va a incorporar en su dieta normal y en la dosis adecuada. “Por ejemplo, si va a comer manzana verde, debe ser solo media unidad al día, una mayor cantidad puede generar nuevamente los síntomas”, enfatizó Carolina Flores.





Foto 1: Nutricionista de Clínica MET, Carolina Flores: “En el último tiempo han aumentado las consultas por esta causa (colon irritable) en la Región Maule.

Foto 2: 1 de cada 4 chilenos sufre de colon irritable.